À quoi s’attendre de l’arrivée de Peter Laviolette?

Les joueurs des Rangers de New York commencent à être habitués au changement, eux qui auront un troisième entraîneur-chef depuis 2021 au début de la prochaine saison. Ils espèrent que la magie de Peter Laviolette agira rapidement.

L’Américain de 58 ans a été à la tête d’une équipe chaque année depuis 2001-2002. Son passage à Washington n’a pas produit le succès escompté, mais sa très bonne réputation le précède.

«De tout ce que j’ai entendu, il est un excellent entraîneur. Évidemment, nous en apprendrons plus quand nous jouerons pour lui. Il a l’air d’un gars assez simple», a mentionné au «New York Post» le défenseur Adam Fox.

Laviolette a dirigé les Islanders de New York, les Hurricanes de la Caroline – avec qui il a remporté une coupe Stanley –, les Predators de Nashville et les Capitals. Son style de jeu semble plaire à ses nouveaux protégés, qui ont pu échanger brièvement avec lui au cours de l’été.

«Mon impression est que ses équipes ont toujours été difficiles à affronter, a indiqué Chris Kreider au quotidien new-yorkais. Récemment, on se souvient de l’équipe de Washington, mais encore plus de celles de Nashville, qui étaient immensément dures à jouer contre.»

C’est avec les «Preds» que Laviolette a atteint pour la dernière fois la grande finale, en 2016-2017. Les Rangers y ont pris part il y a neuf ans, étant vaincus par les Kings de Los Angeles. Les Blueshirts ont été près du but pendant longtemps.

De nouveaux systèmes?

Ce changement à la barre pourrait aider de jeunes joueurs comme Alexis Lafrenière et Kaapo Kakko à trouver leur voie dans la Ligue nationale. Pour les vétérans bien établis comme Mika Zibanejad, il s’agira de poursuivre dans la même veine. Le Suédois a connu ses meilleures saisons sous Gerard Gallant.

«Personnellement, en termes de mon jeu, j’espère pouvoir continuer à jouer de la même façon. Évidemment, ce sera certainement différent au niveau de la structure et de la façon qu’il voudra faire jouer l’équipe. Je suis sûr qu’il connait la plupart d’entre nous et comment nous jouons et comment nous pouvons utiliser nos forces dans ce système», a-t-il témoigné.

Le printemps dernier, les Rangers ont été éliminés au premier tour des séries éliminatoires par les Devils du New Jersey.