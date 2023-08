«Rap Queb Monuments» au Festivent de Lévis: «C’est soit tu t’écrases devant le système, ou tu te bas pour tes convictions»

De la fameuse intervention du 83 au Gala de l’ADISQ en 2002, jusqu’à se faire donner carte blanche pour l’organisation d’un spectacle rap conceptuel dans un festival de renom; les monuments du rap québécois se tiennent toujours debout face à un système qui ne les avantage pas.

À quelques jours de se retrouver sur la scène du Festivent de Lévis entouré par d’autres bâtisseurs du rap québécois, Frédéric Auger, alias T-Mo du groupe Taktika, se souvient de l’époque où c’était le Centre communautaire de Charny qui accueillait ce genre de spectacle.

«Si on remonte de 20 ans, c’était totalement impensable d’imaginer qu’un grand festival puisse nous dire “on te fait confiance, pond nous un concept pour un show de rap”», raconte T-Mo, encore visiblement saisi par cette opportunité.

T-Mo peut se pincer tant qu’il veut; il ne rêve pas. Le Festivent présentera, ce samedi, le spectacle Rap Queb Monuments, qui mettra en vedette des icônes telles que Sans Pression, Yvon Krevé et les membres du 83. Le tout pensé et créé par des «gars de la place».

«Ça va être un show de deux heures qui va te faire revenir 20 ans en arrière, à quand t’étais adolescent et que tu vivais ta best life en écoutant les classiques du rap queb», se réjouit le cofondateur du groupe Taktika.

«Le cri d’une génération »

L’édition 2002 du Gala de l’ADISQ a été marquée au fer chaud par les membres du 83, qui ont envahi la scène qu’occupait l’animateur de la soirée, Guy A. Lepage, afin d’exiger plus de reconnaissance de la part de l’industrie musicale. Même une vingtaine d’années plus tard, T-Mo fait toujours référence à ce moment charnière lorsqu’il donne des conférences aux plus jeunes.

«C’était plus que seulement 30 kids qui rush la scène pour passer un message, se souvient-il. C’était le cri d’une génération, on sentait qu’il n’y avait pas de place pour nous et on n’était pas capable de s’identifier à l’industrie», explique le rappeur de Charny.

«Parfois, dans le système, il y a des choses qui ne feront pas ton affaire, poursuit T-Mo. Rendu là, c’est soit tu t’écrases, ou tu te bas pour tes convictions», insiste-t-il.

Taktika compte aujourd’hui plus de 50 000 auditeurs mensuellement sur Spotify, plateforme sur laquelle plusieurs de leurs titres sont millionnaires en nombre d’écoutes. Malgré ces chiffres reluisants, les amateurs du groupe n’ont pas le loisir de pouvoir en profiter sur les ondes des radios commerciales.

Un rap qui sauve des vies

T-Mo et son acolyte de toujours, B-Ice, sont, depuis longtemps, très impliqués auprès des jeunes des quartiers défavorisés, ainsi qu’auprès des gens aux prises avec des problèmes de consommation et de santé mentale.

Si l’on dit souvent que la musique a le pouvoir de rescaper les âmes perdues, les gars de Taktika en ont été témoins plus d’une fois.

En 2020, un jeune homme du nom de Gabriel Dubé a admis que c’est le morceau Désarmé jusqu’aux dents, paru en 2009, qui lui a sauvé la vie.

«Le jeune avait gobé un gros paquet de pilules; pour lui, c’était fini, il mourrait ce soir-là, se souvient T-Mo. Mais quand il a mis ses écouteurs et qu’il a écouté Désarmé jusqu’aux dents, il s’est souvenu du numéro 1-866-APPELLE, qui est mentionné dans la chanson et a pu demander de l’aide avant qu’il ne soit trop tard.»

►Le spectacle Rap Queb Monuments sera présenté ce samedi au Festivent de Lévis. Ce sont Mindflip et Die-On qui se chargeront des premières parties.