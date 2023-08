Tout est politique pour un premier ministre, même une séparation

Ma première réaction à l’annonce de la séparation de Justin Trudeau et Sophie Grégoire fut sûrement la même que la vôtre: bon, et après?

Who cares, comme on dit chez Air Canada!

Une rupture entre deux personnes, qui qu'elles soient, c’est d’abord malheureux.

J’entends beaucoup dire que cette séparation n’est pas un fait politique. Seulement un fait divers, destiné au site Monde de Stars.

Pour un chroniqueur politique, il n’y aurait rien à voir, rien à chroniquer, donc.

Pas d’accord. Cette rupture a évidemment une dimension politique.

C’est mal comprendre les codes de la politique moderne – que Justin Trudeau a lui-même suivis et réinventés.

Peopolisation

Qu’écrira-t-on à propos de Justin Trudeau lorsqu’il quittera la politique? Sans mauvaise foi, on traitera d’abord de sa maîtrise extraordinaire de l’image et de la communication.

Justin Trudeau fut celui qui a fait entrer la politique canadienne dans l’ère numérique et dans une forme de peopolisation.

Lui, fils d’un ancien premier ministre, qu’on a vu aux Expos, qu’on a vu aux funérailles de son père, qu’on a vu vieillir, qu’on a vu devenir politicien, a toujours constitué le genre d’idéal de ce que souhaite projeter le Canada moderne: sympathique, ouvert et gentil.

Et une fois en politique, le politicien Trudeau s’est construit à partir de ce récit: «fils du Canada», homme moderne et à la famille idyllique.

Nul doute que le couple Trudeau-Grégoire a constitué un argument politique.

Par eux, le Canada redevenait attrayant. Canada’s back, les voies ensoleillées, disait-on. Une forme de soft power, assurément.

Les conservateurs ont bien compris que Trudeau marquait un changement d’époque. Que l’austérité de leurs chefs était une tare.

Regardez Pierre Poilievre, qui tente de se construire tranquillement l’image d’un conservateur à la mode, avec sa femme, Anaida Poilievre, et ses enfants à ses côtés. On est plus proche de Trudeau que de Harper, ici.

Alors, bien sûr que cette rupture est très politique et que cela pourrait bien avoir une incidence politique.