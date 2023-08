Une vitrine musicale 100% québécoise pour les Grands Feux Loto-Québec

Les Grands Feux Loto-Québec (GFLQ), présentés par RBC, sont heureux d’annoncer, pour leur édition 2023, une programmation complètement québécoise. Du 1er au 24 août, c’est plus de 100 artistes locaux qui offriront des prestations gratuites avant les événements pyromusicaux de calibre international. C’est à partir de 18 h 00, tous les mardis et les jeudis du mois d’août, que le public pourra profiter des sites animés de la place des Canotiers, dans le secteur du Vieux-Port de Québec, et du Quai Paquet, à Lévis.

►Pour plus de détails, consultez lesgrandsfeux.com/programmation.