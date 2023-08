Voyage à petit budget : 24 choses gratuites ou pas chères à faire dans la ville de Québec et ses alentours

L’épicerie coûte cher, les logements coûtent cher, les sorties coûtent cher et les vacances coûtent - évidemment - cher aussi. Mais il existe encore des activités gratuites ou abordables pour de belles escapades loin du quotidien.

Vous avez envie d’un road trip dans la région de Québec? Voici 12 idées d’activités gratuites pour un séjour mémorable dans la capitale et ses environs, ainsi que 3 endroits en pleine nature où passer une journée en famille pour moins de 20 $.

On vous propose en bonus quelques options d'hébergement et cantines locales à bon prix.

12 activités gratuites à Québec et dans les environs

Inaugurée en juillet 2023 dans le quartier Sillery, la station de la Plage de la Promenade Samuel-de Champlain est déjà un incontournable. Vous y trouverez une plage de sable fin au bord du fleuve et un grand bassin à débordement pour la baignade. On peut s’y rendre par la piste cyclable, en autobus (service estival 400) ou en voiture Il y a des stationnements gratuits sur place (les places sont limitées).

Une activité qui va de soi, puisque le Vieux-Québec est un musée à ciel ouvert! Ne manquez pas la terrasse Dufferin pour les vues sur le fleuve; le quartier du Petit-Champlain pour les rues pavées et l’expo Passages Insolites; et les plaines d’Abraham pour une pause pique-nique.

Pour découvrir le Parlement du Québec, prenez part à une visite guidée de 60 minutes de l’Assemblée nationale ou encore de ses jardins. Si vous préférez découvrir par vous-même ce lieu où siègent les députés, il y a aussi l’option du circuit autoguidée. Tout est gratuit, mais les réservations sont obligatoires.

Pexels

Y dormir n’est pas donné, y manger non plus, mais découvrir son grand hall d’entrée est gratuit et permis! Inauguré en 1893, le château Frontenac est un icône de la ville et les passants peuvent y découvrir des artéfacts et photos d’autrefois pour en savoir plus sur son histoire et celle de Québec.

Unsplash / Benoit Debaix

La troupe Flip Fabrique propose un nouveau spectacle dans les parcs de la ville cet été. Il y a plusieurs dates en août aux quatre coins de Québec. Au programme: jonglerie, trampoline, sangles aériennes et portage sous le thème d’un camp de vacances des années 70. Les lieux et dates sont ici.

Bienvenue dans l’un des 73 musées officiels des Forces armées canadiennes. La collection compte 9000 artéfacts liés surtout à l’histoire de la Réserve navale du Canada et à la participation de la Marine royale canadienne à la Deuxième Guerre mondiale. Vous pourrez y voir une exposition axée sur les descendants et proches des marins ayant vécu cette guerre. Comptez de 30 à 60 minutes pour la visite.

Ce sentier en escaliers relie la terrasse Dufferin aux plaines d’Abraham en longeant la Citadelle. Il permet une balade paisible d’environ 20 minutes. On dit que c’est un secret encore assez bien gardé!

Gros bateaux et jeux d’eau: cette place publique située près du terminal de croisière s’inspire des quais de bois du 19e siècle. Les enfants seront heureux de se rafraîchir dans les jeux d’eau, toute la famille pourra observer les navires et le Château Frontenac vu d’en bas.

Érico est une chocolaterie artisanale de la rue St-Jean doublée d’un petit musée sur l’histoire du chocolat. La visite prend entre 15 et 20 minutes, et vous pourrez aussi voir l’atelier des chocolatiers. L’entrée est gratuite. Par contre, les dépenses dans la boutique et au comptoir des glaces risquent d'être difficiles à éviter si vous y mettez les pieds...

À Lévis, ce parc gratuit (avec stationnement gratuit) permet d’admirer de magnifiques chutes et de randonner sur 5 km de sentiers. On peut aussi y faire du vélo sur 2 km. C’est à 25 minutes de voiture du Vieux-Québec.

Près du Mont-Saint-Anne, à environ 45 minutes du Vieux-Québec, un sentier en boucle d’environ 5 km mène aux belles chutes Jean-Larose. Il se trouve près du long sentier Mestachibo, lui aussi gratuit mais conseillé seulement aux randonneurs aguerris.

Si vous avez des vélos, vous aurez de nombreuses options de pistes cyclables à Québec, notamment le Corridor de la Rivière-Saint-Charles qui longe les deux rives de la rivière Saint-Charles. Aucune voiture sur votre parcours. Le départ peut se faire du Vieux-Port.

3 parcs pour une journée de plein air et baignade à moins de 20 $ pour une famille de 4

Photo tirée de la page Facebook Baie de Beauport Sun Life

La Baie de Beauport, c’est une plage de sable animé où on peut se baigner dans le Saint-Laurent à 5 minutes du centre-ville de Québec. Pour une quinzaine de dollars, une famille de 2 adultes et 2 enfants peut passer une journée au soleil. Incontournable.

Adultes: 2 $

Enfants de moins de 15 ans : gratuit

Stationnement: 10 $

Attention, si vous avez une embarcation et voulez utiliser les zones de mise à l’eau réservées, il y a des frais en sus.

Denis Baribault / Tourisme Portneuf

Des lacs, une rivière, 70 km de sentiers de randonnée, une ancienne centrale hydroélectrique... Il y a de quoi faire dans ce parc régional divisé en différents secteurs, à 1h du Vieux-Québec. Dans le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne, vous trouverez une petite plage et pourrez naviguer sur la rivière. Camping sur place.

Entrée gratuite

Frais de stationnement: 10,50 $ par voiture

Unsplash / Alice Triquet

À 45 minutes du Vieux-Québec, ce parc de la Sépaq est particulièrement grandiose avec sa vallée glaciaire. Sur place, en été, vous pouvez profiter de 100 km de randonnées. Si vous avez vos propres planche à pagaie ou embarcatons, vous pourrez voguer sans frais supplémentaires sur la belle rivière Jacques-Cartier.

9,55 $ par adulte taxes incluses

Enfants de 17 ans et moins : gratuit

3 idées de casse-croûte

Qui dit road trip dit cantine! En voici quelques-unes à l’excellente réputation:

Un classique de la Basse-Ville pour une bonne poutine. Dans Saint-Roch, à Québec.

Complètement assaillie par les foules depuis que l’influenceur et homme d’affaires Olivier Primeau en a vanté la poutine, cet arrêt de Sainte-Famille, sur l’Île d’Orléans, est certainement à considérer... si les files d'attente se calment!

Ce resto a ouvert ses portes en 1972, sur la 10e rue à Limoilou. Il est désormais sur la 1ère avenue et offre maintenant aussi un bar laitier (La Lune Glacée). Un classique de Québec!

6 idées d'hébergement

Campings à moins de 50 $

À environ 45 minutes du Vieux-Québec, à Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, cette option permet de combiner votre visite urbaine et paysages champêtres de l’Île d’Orléans. Au bord du fleuve. Tente seulement.

Terrain accessible en voiture : 39 $ plus taxes par nuit

Terrain sans voiture: entre 29$ par nuit plus taxes (forêt) et 45$ par nuit plus taxes (fleuve)

Une option pour ceux qui veulent voir Québec puis se retirer en nature pour le reste du séjour. Il est à 1h de la vieille ville. Vous y trouverez des sites rustiques. Optez pour le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne pour avoir accès à un bloc sanitaire complet.

Tente: 24,35$ par nuit plus taxes

VR ou van : 28,92$ par nuit plus taxes

Auberges de jeunesse, à partir de 35 $

Photo tirée de la page Facebook Auberge QBEDS Hostel

Ouverte en 2020, cette auberge de jeunesse se trouve sur la Grande Allée, au cœur de l’action. Vous y trouverez salles de jeu, cuisine commune, salle de hamacs, etc. Nuits en dortoirs ou en chambres doubles ou familiales avec ou sans salle de bain privée.

Entre 27$ et 38 $ plus taxes par lit pour les dortoirs

À partir de 70 $ plus taxes par nuit pour une chambre privée double avec salle de bain partagée

À partir de 120 $ plus taxes par nuit pour une chambre privée familiale

À Lévis, en face de Québec, cette auberge accueille les voyages depuis 10 ans. Des chambres avec frigo et salle de bain privée y sont offertes, tout comme des dortoirs. Terrasses et espaces communs.

Lit en dortoir à 35 $ plus taxes par nuit

Chambre privée à 99 $ plus taxes par nuit pour 2 personnes ou 129 $ plus taxes pour 4 personnes

Motels revampés, entre 150 $ et 200 $

À 20 minutes du Vieux-Québec, sur l’Île d’Orléans, un motel rétro rénové vous attend. C’est un arrêt connu des cyclistes depuis des années. Chambres avec petit frigo, cafetière et balcon privé. Vue sur le fleuve et feu de camp en soirée.

149$ plus taxes par nuit pour un chambre avec lit queen)

169,90$ plus taxes par nuit pour une chambre avec 2 lits doubles

Ce motel rénové de 6 chambres se trouve en pleine nature, à Stoneham, à 25 minutes du Vieux-Québec. Chambres avec micro-ondes, frigo et cafetière. Ambiance simple et familiale.