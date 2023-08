LEBLANC, Ghislain



Au CHUL de Québec, le 26 juillet 2023 à l'âge de 73 ans, est décédé Ghislain Leblanc, fils de feu Philippe Leblanc et de feu Raymonde Boutin, demeurant à Québec et natif de St-Ludger.Ghislain Leblanc laisse dans le deuil, ses sœurs et son frère : Elizabeth (Claude Thibodeau), feu Francine (Gilles Marier), feu Chantale (Michel Poulin), Mylène (Yves Bouffard), Marc. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.