BERNARD, Jeanne Denis



À la Résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent, Saint-Augustin-de-Desmaures, le 27 juillet 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Jeanne Denis, épouse de feu monsieur Roger Bernard, fille de feu madame Léontine Laroche et de feu monsieur Ulysse Denis. Elle a demeuré à Ste-Thérèse et est originaire de Les Écureuils.Elle a été confiée auSes cendres seront déposées près de celles de son époux au salon funéraire Guay de Rosemère. Madame Denis était la soeur et la belle-soeur de feu Gérard (feu Jacqueline Drolet, Rollande Naud), feu Denise (feu Jean-Guy Bérubé); feu Claude-Benoit Bernard (feu Thérèse Nolet), feu Jacqueline Bernard (feu Roger Lesage). Elle laisse également ses neveux et nièces des familles Bérubé, Denis et Lesage, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à tout le personnel des Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur attention, accompagnement et les bons soins prodigués, spécialement à madame Stéphanie Ouellet. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des Jardins du Haut St-Laurent et Côté-Jardins, 4770, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 0K9 www.fondationjhsl-cj.com ou à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, QC, G1K 5Y9 www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer