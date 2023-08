DESHAIES, Gisèle



À Québec, le 25 juillet 2023, est décédée à l'âge de 75 ans, madame Gisèle Deshaies, épouse de Jean-Louis Lafond. Elle était la fille de feu Henri Deshaies et de feu Annette Trottier.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Madame Deshaies laisse dans le deuil, outre son époux; son fils Sébastien (Isabelle Plante) et sa fille Mélanie (Patrick Deschênes ); ses petits-fils adorés: Alexandre ainsi que Josh, Jamie, Matt et leur père Brian McDougall; ses frères et soeurs: Marie-Paule (Therel Lee Brown), feu Anne-Marie (Raymond Arel), Françoise (feu Rémi Deshaies), Rollande (feu Michel Lafond) (André Fontaine), Jean-Marie (Georgette Pageau), Paul-Émile, André (Thérèse Beaudoin), feu Michel (Lucie Laliberté), Renée (Normand Blanchette); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lafond ainsi que tous les neveux et nièces, cousins et cousines, amis(es) et anciens collègues. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'autisme (Autisme Québec), 1055 boul. des Chutes, Québec, Qc, G1E 2E9, (418) 624-7432 https://autismequebec.org/