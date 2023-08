Anik Jean: «Je ne voulais pas avoir le syndrome de l’imposteur»

Avec Les hommes de ma mère, Anik Jean réalise son premier long métrage. Le scénario de Maryse Latendresse suit Elsie (Léane Labrèche-Dor) alors qu’elle contacte les anciens maris de sa mère décédée.

• À lire aussi: Le film d'Anik Jean marqué par le deuil de ses parents

Si Anik Jean a su, dès ses 11 ans, qu’elle voulait être auteure-compositrice-interprète, son cheminement vers le cinéma ne date pas d’hier. On la voit à l’écran dès 2013 dans Filière 13 de Patrick Huard, son conjoint. Si elle continue sa carrière en musique, l’écran continue de la fasciner. En 2015, elle décline son album Lost Soul en moyen métrage éponyme avant de sortir le court-métrage La porte en 2019, puis Sois sage en 2019 aussi. Et dès ses premiers pas dans le monde du cinéma, elle a été encouragée par Jean-Marc Vallée, dont le nom figure dans les remerciements de son film Les hommes de ma mère, puis par Denis Villeneuve.

«Jean-Marc a été quelqu’un de très important dans mon parcours de plongeon vers le cinéma», a dit Anik Jean en entrevue avec l’Agence QMI lors de la présentation de son film aux médias.

«Lui et Denis Villeneuve ont été là à des moments clés. Je venais tout juste de faire un de mes courts-métrages et j’étais au festival de Rouyn pour le présenter. Avec Jean-Marc, nous avons passé beaucoup de temps ensemble à ce moment-là ainsi qu’après la première de sa série Sharp Objects [en 2018]. Je me posais la question de savoir si j’allais me lancer dans la réalisation ou continuer la musique. Jean-Marc m’a dit de plonger.»

«Jean-Marc est l’une de mes idoles en réalisation. Son genre de réalisation me parle beaucoup, il utilisait beaucoup la musique. C’est rare les réalisateurs aussi pointus, qui ont autant d’amour pour la musique sans être musiciens. Il avait un style tellement polyvalent! Il a été comme un mentor pour moi.»

Anik Jean a également pu compter sur les conseils avisés de Denis Villeneuve, dont la sortie du Dune: deuxième partie vient d’être reportée au 3 novembre prochain en raison de la grève des scénaristes et des acteurs hollywoodiens, et aussi afin que le long métrage bénéficie d’une fenêtre maximale de projection sur les écrans géants IMAX.

• À lire aussi: Léane Labrèche-Dor, bien plus que la fille de son père Marc Labrèche

«Avec Denis, c’est la même chose qu’avec Jean-Marc. Denis est comme un grand sage. C’est l’un des premiers qui a vu mon film. Il m’a dit toutes les qualités qu’il voyait dans le film, comme un grand frère. Je sentais que les deux voulaient m’inviter dans leur monde», a indiqué Anik Jean.

Et la cinéaste de Les hommes de ma mère est revenue sur les étapes de son cheminement en indiquant: «Je viens de la musique et je ne voulais pas avoir le syndrome de l’imposteur. J’ai fait mon moyen métrage Lost Soul, puis après les courts-métrages La porte et Sois sage. Je voulais faire mes classes, produire mes films et me financer. Je me suis arrangée pour aller chercher mes équipes. C’est important pour moi de le faire, de prouver que c’est pour l’amour du cinéma.»

«J’avais fait la musique “live” pour Lost Soul, je me souviens que ça avait impressionné Jean-Marc d’avoir l’audace de jouer la musique pendant que les gens regardaient le film. À l’époque, je n’étais pas aussi confiante [en réalisation] que je l’étais en musique et je me suis mis la musique en béquille.»