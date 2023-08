ROBITAILLE, Claude W



À Québec, le 29 juillet 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Claude W Robitaille, époux de feu madame Yolande Gauthier, fils de feu madame Lucienne Côté et de feu monsieur William Robitaille. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h . L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont immédiatement après les funérailles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Joanne, Carl (Linda Croteau) et Patrice; son amie Carmen Pharand; ses belles-soeurs: Thérèse Bilodeau (feu Serge Gauthier) et Danielle Bédard (feu André Gauthier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Yolande Gauthier; son fils Jean; sa soeur Rita (feu Léopold Giroux); ses frères: René (feu Suzanne Therrien) et Roger (Jeannine Marcoux). Merci au personnel soignant bienveillant rencontré dans ses dernières années. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin et/ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.