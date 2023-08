Délaissée, trompée, morte tragiquement : l’héritage complexe de la princesse Diana

La vie et la mort de Diana ont marqué l’imaginaire collectif tant pour les gestes qu’elle a posés que pour tout ce qu’elle a représenté. Depuis sa disparition, il y a plus de 25 ans, les biographies sur la princesse se sont succédé, chacune d’elle apportant un éclairage différent. Cette fois, c’est l’auteur Lou Centine qui signe une récente biographie sur Lady Diana Spencer, princesse de Galles, en y insérant les plus belles photos de cette icône photogénique et charismatique que personne n’a oubliée, tout en évoquant l’héritage qu’elle laisse, dont les princes William et Harry.

Photo fournie par Casa Éditions

Même si Lady Diana est rejetée par la monarchie à la suite de son divorce avec le prince Charles, les médias ne cessent de parler d’elle et de publier des photos, tandis que les paparazzis sont constamment sur ses talons. Une belle preuve qu’elle n’a pas besoin de la monarchie pour immortaliser sa beauté et demeurer la femme de son époque la plus photographiée au monde.

Dans sa biographie, l’auteur rappelle à quel point la princesse du peuple a été blessée dans son enfance par le divorce de ses parents, puis, plus tard, trahie et brisée par le prince Charles.

Néanmoins, la princesse des cœurs parvient à trouver la force de se relever, parfois par vengeance, mais aussi par fierté, ou pour se tailler une place dans le monde tout en voulant aider les plus démunis. Après son mariage arrangé avec le prince Charles – aujourd’hui roi –, la souffrance de Lady Di devient sans nom. Elle est ignorée par son propre mari, qui avoue ne pas l’aimer, est obligée de vivre près de la reine Elizabeth qui l’apprécie peu et est constamment critiquée par les membres de la monarchie.

De surcroît, elle se sait trompée par le prince, ce qui la conduit à traverser des épisodes de dépression et de boulimie, ne sachant plus vers qui se tourner pour retrouver un certain réconfort.

Heureusement, ses fils William et Harry lui sont d’un grand secours sur le plan psychologique.

Mythologie grecque

On se demande si Diana pourrait être comparée à certains personnages de la mythologie grecque transposée dans une époque moderne. Quel que soit l’aboutissement de cette réflexion, son histoire fait bel et bien partie de notre histoire.

Plusieurs femmes se reconnaissent dans cette princesse du peuple, ce qui en fait une femme de son époque, même si sa vie se déroule dans des châteaux et les cercles mondains.

Mais ce sont surtout ses derniers jours qui font d’elle une légende. D’abord sa relation avec un amant musulman que la famille royale désapprouve, puis leur mort tragique dans le tunnel du pont de l’Alma à Paris, alors qu’ils tentent d’échapper aux paparazzis. Un accident qui n’est toujours pas entièrement élucidé et à propos duquel un certain scepticisme demeure.

Icône de la mode

Personne ne peut le démentir, la princesse Diana est aussi une icône de la mode et les nombreuses photos présentées dans cette biographie le démontrent parfaitement.

D’emblée, sa robe de mariée, que la planète entière a pu voir grâce à la diffusion télévisée de son mariage avec le prince Charles en juillet 1981, ressemble davantage à une robe sortie d’un conte de fées plutôt qu’à une tenue de mariée moderne.

Puis, son style vestimentaire s’est affiné au fil des ans et au gré du développement de sa personnalité.

On apprend qu’une styliste, Catherine Walker, créatrice française installée à Londres, a contribué au style de Diana en apportant une vision contemporaine. Les robes qui lui allaient au mollet sont transformées en robes plus audacieuses : elles sont raccourcies et les décolletés deviennent récurrents lors de soirées mondaines, et ce, tout en préservant un style classique avec pour signature des perles et des diamants.

Ses tenues vestimentaires et les photos de cette biographie en font état, évoquant les grands designers qui l’ont habillée. On pense notamment à Versace, Dior, Chanel ou Christian Lacroix, pour ne nommer que ceux-là.

Certains spécialistes de la mode laissent entendre que le style de Lady Diana est devenu mythique, puisque ses tenues n’évoquent pas le vêtement en lui-même, mais bien la femme qui les porte. D’ailleurs, elle a été la première de la famille royale à porter un jeans en public, notamment lors de ses voyages humanitaires.

Au-delà du monde de la mode, ce sont des gestes de Diana envers les sidéens et autres démunis dont on se souvient. Armée de compassion, elle a fait sa part pour changer les mentalités.

Tous s’entendent pour dire que celle qui aurait aujourd’hui 62 ans a fait progresser les mentalités au sein de la monarchie et demeurera présente dans l’histoire des temps modernes.