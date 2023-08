Charlevoix est en deuil

Photo tirée de la page Facebook, Isabelle Mihura

Triste nouvelle que celle du décès de Jean-Jacques Etcheberrigaray, survenu mardi dernier alors qu’il était entouré des siens, après un dur et long combat contre le cancer qui aura duré 5 ans. Originaire du Pays basque, dans le sud-ouest de la France, et après quelques années à Québec au Château Frontenac, Jean-Jacques Etcheberrigaray est entré en fonction en 1999 au Fairmont le Manoir Richelieu comme directeur de l’hébergement, puis il est promu en 2007 comme directeur général où il fera sa marque jusqu’en 2021. Il fut aussi co-fondateur, avec sa conjointe, Isabelle Mihura (photo), de la Ferme Basque de Saint-Urbain, en 2002, dont la production artisanale de foie gras de canards devient l’une des spécialités vendues partout au Québec. En octobre 2022, le couple avait finalement passé le flambeau à une autre famille. Il fut pendant ces nombreuses années un ambassadeur hors pair du tourisme et de l’agroalimentaire de toute la région de Charlevoix. En 2021, la Microbrasserie de Charlevoix lui avait réservé une surprise en créant une bière en son honneur La Etxe (prononcer Etche) aux notes basques en hommage aux origines de l’ex-directeur général. Permettez-moi d’offrir mes condoléances à sa femme, Isabelle, à ses deux filles et aux employés(es) du Manoir Richelieu.

Une Lévisienne qui rayonne en France

Photos tirée de la Page Facebook, Frédérique Auger

« Coup de cœur assuré ! », « écriture habile », « une exploration franche et puissante » et « un spectacle prenant », voilà quelques critiques médiatiques pour la pièce Nos histoires écrite par la lévisienne Frédérique Auger (photo) et présentée récemment au Théâtre du Cabestan, en France. Cet accueil est l’aboutissement et la reconnaissance d’années de travail pour celle qui vit en France. Le Club de la presse du Grand Avignon-Vaucluse lui a décerné le prix Coup de cœur du Festival Off d’Avignon 2023. Après plusieurs festivals à Avignon en tant que comédienne, cette année, elle y est revenue en tant qu’interprète, mais aussi comme auteure. Nos histoires a été co-produite avec le Théâtre du Dream Team dirigé par Nicolas Letourneau, compagnie bien connue pour ses succès au Théâtre Petit Champlain et au Théâtre Dam-en-Terre, depuis les 15 dernières années au Québec. Les deux collaborateurs souhaitent maintenant faire rayonner le spectacle dans toute la francophonie, mais surtout, revenir présenter cette pièce là où leur carrière a commencé : au Québec.

Champions canadiens

Photo fournie par Qold

Bravo à la formation Qold ultimate (photo) constituée essentiellement de joueurs de la région de Québec qui a remporté les grands honneurs du Championnat canadien d’Ultimate Frisbee Maîtres (mixte) présenté récemment à Kelowna en Colombie-Britannique disposant en finale de l’équipe Notorious KWG, de Kitchener en Ontario au compte de 14-13. Julie De Grand Maison, professeure d’éducation physique au Collège François-de-Laval, a été choisie comme joueuse du match, aux côtés de Mathieu Bordeleau. L’équipe Qold participera maintenant aux championnats panaméricains d’Ultimate 2023 qui se tiendront à Punta Cana, en République dominicaine, du 28 novembre au 2 décembre.

Anniversaires

Photo d’archives

Anton Stastny (photo), joueur de hockey slovaque (1980-89 : Nordiques), 64 ans... Érik Guay, ex-skieur québécois de descente et de Super G à la retraite, 42 ans... Carl Labrie, photographe de Québec, 57 ans... Pierre Léveillé, ex-directeur de Laurier Québec et grand golfeur à ses heures... Steve Gendron, acteur québécois, 42 ans... Guillaume Vigneault, écrivain québécois, 53 ans... Samantha Sang, chanteuse australienne, 72 ans... Carole Laure, actrice et chanteuse, 72 ans.

Disparus

Photos fournies par la Collection Georgette Lacroix et sa famille

Le 5 août 2008 : Georgette Lacroix (photos), 87 ans, femme de tête, animatrice de radio et écrivaine québécoise. De 1947 à 1971, elle a animé une chronique à la station CHRC de Québec et reçu à son micro les grandes vedettes de l’heure de passage à Québec... 2019 : Toni Morrison, 88 ans, seule auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature... 2018 : Charlotte Rae, 92 ans, actrice américaine, comédienne et chanteuse, dont la carrière s’étendait sur six décennies... 2017 : Victor Désy, 85 ans, acteur québécois qui a doublé de nombreux films, prêté sa voix entre autres à Danny Glover, Morgan Freeman et James Earl Jones... 2016 : George Mendenhall, 99 ans, professeur émérite américain... 2015 : Antti Leppänen, 67 ans, gardien de but élu au temple de la renommée du hockey finlandais... 2014 : Marilyn Burns, 64 ans, actrice américaine... 2013 : Shawn Burr, 47 ans, carrière de 16 saisons dans la LNH (Detroit)... 2012 : Roland C. Wagner, 51 ans, écrivain français de science-fiction... 2011 : Edmond Loupret, 83 ans, conseiller municipal, district numéro 2, à la Ville de Québec sous l’administration Jean Pelletier, de 1981 à 1989, et maire suppléant du 1er décembre 1987 au 29 février 1988... 2009 : Jean-Marie Benoît, 54 ans, compositeur québécois... 1962 : Marilyn Monroe, 36 ans, actrice américaine.