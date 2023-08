POULIOT, Alain



À sa résidence à Boischatel, en douceur, blotti contre son épouse Mariélaine Girard et leur petite chienne Pixie, est décédé monsieur Alain Pouliot, à l'âge de 60 ans, acupuncteur et physiothérapeute, le 26 juillet. Né à St-Pierre d'Orléans le 12 janvier 1963, il était le fils de madame Georgette Giguère et monsieur Ferdinand Pouliot. Il laisse également dans le deuil, ses frères Pierre (Suzie Turmel), Sylvain (Caroline Ferland), Sacha (Camille Dancause), ses sœurs Marie-Claude (Louis Pichette) et Caroline. Ses neveux et nièces, Cynthia (Steve Faucher) les enfants de Cynthia, Mia et Maxim, Sabrina sa filleule, Justin, Derek, Antoine son filleul, Érika, Marilee et Romy. La famille Girard, Jean-Charles (Michelle Bédard) feu Jean (Mélissa Patry) et Simon. Des nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, amis et patients.Ses cendres seront inhumées en privé. Un chaleureux remerciement au Docteur François Piuze avec son équipe exceptionnelle et tellement dévouée des soins palliatifs à la maison du CLSC Orléans. Sans oublier avec une grande affection, l'équipe du service de répit de la Maison Michel Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin, Site : www.michel-sarrazin.ca, Tél. : 418 687-6084