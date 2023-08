LAFERRIÈRE, Gabrielle



À la Résidence Côté Jardins, le 15 juillet 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Gabrielle Laferrière. Elle était l'épouse de feu monsieur Denis Vézina, fille de feu madame Alice Côté et de feu monsieur Ides Laferrière. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil sa nièce et aidante naturelle Claire Martin Roberge (feu Ghislain Roberge); les enfants de son époux : Anne, Paul et Lucie Vézina; les petits-enfants de son époux : Patricia et Philippe; sa belle-sœur Denyse Pichette (feu Raymond Vézina); sa filleule : Monique Laferrière (Marc Gagnon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur : Irène (André Martin), Jean-Marie (Marie-Paule Tremblay), Jacques (Yvette Ouellet), Vincent (Fleurette Harvey), André (Françoise Potvin), Roger (Anne-Marie Gagnon), Lucien (Adrienne Harvey). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté-Jardin et plus particulièrement à la docteure Linda Audet pour leur empathie, leur gentillesse, l'écoute et les bons soins prodigués.