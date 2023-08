FRANCOEUR, Lucille



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, le 27 juillet 2023 est décédée à l'âge de 99 ans et 8 mois Mme Lucille Francoeur, épouse de feu M. Camille Lévesque, fille de feu Mme Marie-Luce Duval et de M. Joseph Francoeur. Elle demeurait au Domaine des Pivoines à Sainte-Hélène autrefois à Mont-Carmel, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à ladès 11 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Camilla, Yvette (Randy Babey); ses petits-enfants : Julien (Valérie), Philippe (Larissa), Terence (Jayne); son arrière-petite-fille Wren. Elle était la sœur de : feu Laurette (feu John MacLean), feu Cécile, feu Carmelle (feu Dick Blaydes), feu Léonie (feu Bud Richison), feu Lionel, feu Laurent, feu Fernand (Constance Mancini), feu Claire (feu Paul Guy), feu Benoît, feu Albert (Mary Crupi). La belle-sœur de : feu Edmond (feu Sarah Paradis), feu Wilfrid (feu Simone Anctil), feu Sr Anna c.n.d., feu Marie-Anne (feu Ernest Massé), feu Angéline (feu Alphonse Massé), feu Albert J. (feu Alma Savoy), feu Léon (feu Olive Turcotte), feu Gérard (feu Léona Desrochers), feu Maurice, feu Maria (feu Roméo Boucher), feu René (feu Gertrude Gauthier), feu Jeanne (feu Lionel Francoeur) (feu Roger Rouleau), feu Jean-Baptiste (feu Gabrielle Langlois) (feu Jeanne Robichaud), feu Madeleine (feu Fabien Dumais). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et sa dernière famille du Domaine des Pivoines. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de Fatima de La Pocatière. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0, à la Société canadienne du cancer, 101, rue Lavoie, bureau 13, Rimouski, Québec G5L 5Y2 ou à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. La direction des funérailles a été confiée à la