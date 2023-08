Drag-queens du Québec: «Je me suis mis à aimer ça plus que je pensais» – Jessie Précieuse

Plusieurs drag-queens font leur première apparition sur scène ou dans les bars. Mais pas Jessie Précieuse. L’alter ego d’Alex Verville est né en direct à la télévision... sur les ondes de MétéoMédia.

On pourrait difficilement qualifier le parcours de Jessie Précieuse de classique. Façonnée dans l’appartement d’Alex Verville au début de la pandémie, la drag-queen est finalement sortie de l’ombre il y a tout juste deux ans, à la fin de l’été 2021.

«À MétéoMédia, on arrive tellement tôt le matin qu’on n’a pas de maquilleurs. Alors on apprend à le faire soi-même et je me suis mis à aimer ça plus que je pensais! Ça me détendait. Un jour, j’ai décidé d’essayer avec une palette de couleurs, et Jessie Précieuse était née», explique-t-elle.

Défendre la différence

À la suite de sa première apparition en ondes, les commentaires sur les réseaux sociaux ont été nombreux. Si la vaste majorité d’entre eux ont été positifs, d’autres étaient, disons, moins tendres à son égard. Mais ça, Jessie Précieuse s’y attendait. Elle y était préparée. Et pas question de les censurer non plus.

Photo Pierre-Paul Poulin

«On a laissé tous les commentaires négatifs qui n’étaient pas irrespectueux ou violents. Ça a créé des échanges intéressants, en plus de montrer que des commentaires de la sorte, on en reçoit régulièrement dans la communauté LGBTQ. Rien n’est gagné», atteste-t-elle.

«De toute façon, l’ignorance des gens, c’est mon gaz. C’est ce qui me motive, ce qui m’encourage à avancer, à défoncer des barrières et ouvrir les esprits. Je vais toujours défendre la différence», poursuit la drag-queen.

Photo Pierre-Paul Poulin

C’est ce qu’elle a fait. Car Jessie Précieuse a depuis fait sa marque, tant sur les scènes de la province que sur les écrans de nos téléviseurs; on l’a en effet vue, l’an dernier, se rendre en finale de la compétition de drag télévisée Call Me Mother. Et oui, elle sera bientôt de retour sur les ondes de MétéoMédia pour une troisième année consécutive, maquillée et pailletée pour célébrer la Fierté.

♦ Jessie Précieuse sera du spectacle Majestix, le 12 août dans le cadre de Fierté Montréal. Elle pilotera ensuite La fabuleuse guerre des pouces en compagnie de Victoire De Rockwell le 16 août au Cabaret Mado.

Jessie Précieuse (Alex Verville)