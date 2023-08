Drag-queens du Québec: «Je ne peux pas me permettre d’avoir des looks ordinaires» – Gisèle Lullaby

Quatre-vingt-deux: c’est le nombre de fois où Gisèle Lullaby est montée à bord d’un avion depuis le début de l’année afin de se produire aux quatre coins du monde. «Gagner Canada’s Drag Race, ça change tout. Absolument tout», souffle la drag-queen.

• À lire aussi: Qui a peur des drag-queens? Populaires au Québec, elles divisent dans certains états américains

• À lire aussi: Drag-queens du Québec: «J’ai toujours fait ce que j’avais envie de faire», dit Mona de Grenoble

Septembre 2022. Déjà bien connue dans la communauté LGBTQ québécoise, Gisèle Lullaby voit son étoile propulsée vers de nouveaux sommets en remportant la troisième saison de Canada’s Drag Race. Son nom devient désormais synonyme d’excellence en matière de drag, faisant d’elle une icône instantanée dans la planète entière.

Rien de moins.

Car le phénomène RuPaul’s Drag Race – et ses déclinaisons internationales – met au monde de véritables stars depuis près de 15 ans. Les Trixie Mattel, Bianca Del Rio, Violet Chachki et autres Jinkx Monsoon y ont été plébiscitées, posant du coup la première pierre de leurs empires respectifs.

Drag-queen... par hasard

Mais contrairement à certaines de ses consœurs, Gisèle Lullaby, elle, avait déjà commencé à bâtir sa renommée avant d’être sélectionnée pour ce concours. Elle a gravi un à un les échelons de l’industrie de la drag depuis qu’elle est montée pour la première fois sur la scène du Cabaret Mado.

C’est d’abord Simon Gosselin (l’homme derrière les faux cils et le rouge à lèvres) qui y a foulé les planches à titre de danseur pour une certaine Rita Baga, à l’époque peu connue, mais depuis devenue une star internationale. Le hasard – et un tir à la courte paille – lui a finalement fait enfiler collants, perruque et talons hauts pour la première fois il y a de cela 15 ans.

PHOTO MARTIN ALARIE

En une soirée, Gisèle Lullaby était née.

«On avait demandé aux danseurs du Cabaret Mado de monter une chorégraphie sur Single Ladies de Beyoncé. On a appris par la suite que c’est un des danseurs qui devait jouer la drag-queen pour ce numéro, alors on a tiré à la courte paille... et j’ai perdu!» se souvient Gisèle Lullaby en riant.

«Quand j’ai fait le numéro, feu Dream [la drag-queen est décédée l’an dernier, NDLR] et Mado Lamotte ont vu mon potentiel et m’ont offert de performer régulièrement en drag. Disons que j’ai été très, très chanceuse dans mon timing», ajoute-t-elle.

Jusqu’à Paris

Les enjeux sont toutefois bien différents aujourd’hui, atteste Gisèle Lullaby. Car non seulement son titre de nouvelle « superstar canadienne de la drag » attribué par Canada’s Drag Race lui a ouvert des portes vers des avenues insoupçonnées (elle s’est entre autres produite à guichets fermés dans la Ville Lumière), mais il commande aussi un certain respect, tant chez ses pairs qu’auprès du public.

«J’ai gagné une compétition que toutes les drag-queens aspirent à gagner. C’est certain que ça apporte un certain statut. Il y a une certaine hiérarchie dans le monde des drag-queens, et ça, ça élève ton rang, disons», avance-t-elle.

Première tournée

La couronne qu’on a alors posée sur sa tête a donc un poids important. Car sa victoire n’a pas fait qu’élever son étoile (et le solde de son compte bancaire, grâce au prix en argent de 100 000 $) ; les standards imposés par le public, ses pairs et elle-même ont gonflé à cet instant bien précis.

«J’ai été nommée la meilleure au pays. Et ce titre-là va me suivre toute ma vie. Je ne peux pas me permettre d’avoir des looks ordinaires ni de décevoir. On s’attend à plus d’une gagnante», résume-t-elle.

PHOTO MARTIN ALARIE

Ces standards, la drag-queen tentera de les maintenir – voire de les élever davantage – avec sa première tournée solo d’envergure qui s’amorcera à la fin du mois: Gisèle Lullaby – Journaliste d’enquête et femme du peuple.

Dans cette production mêlant théâtre, musique, lip-sync, danse et stand up, la drag-queen mènera l’enquête pour élucider la disparition [fictive, soulignons-le] de sa précieuse couronne. Et Gisèle Lullaby enfilera tour à tour les chapeaux (ou plutôt les perruques) de chacun des personnages de ce spectacle solo.

«C’est un peu absurde», avance-t-elle en rigolant.

«Disons qu’on va mélanger l’univers de l’émission Le cœur a ses raisons avec le concept d’une soirée meurtre et mystère. Mais il va aussi y avoir des moments très Broadway. Je suis une drag-queen, après tout», termine-t-elle dans un autre de ses éclats de rire si caractéristiques.

♦ La tournée Gisèle Lullaby – Journaliste d’enquête et femme du peuple s’amorcera le 31 août au Cabaret du Casino de Montréal. D’ici là, elle sera du spectacle Drag Superstars, présenté le 10 août dans le cadre de Fierté Montréal.

Gisèle Lullaby (Simon Gosselin)