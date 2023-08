GRENON, Marie-Claire Lavergne



Paisiblement à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan le 27 juillet 2023, est décédée à l'âge de 89 ans et 8 mois, Mme Marie-Claire Grenon-Lavergne, fille de feu J. Rosario Grenon et de feu Adélina Harvey. Elle demeurait à Shawinigan. La famille accueillera parents et amis à la :à compter de 10h.L'inhumation aura lieu par la suite au Cimetière St-Michel de Shawinigan. Elle laisse dans le deuil, son époux M. André Lavergne, ses enfants : Alain, Jean-Luc (Marie-Claude Lajeunesse) et Judith (Simon Coulombe), ses petits-enfants : Cédric (Noémie Régnier) et Hugo Lavergne, ainsi qu'Émérick (Mia Renaud), Olivier et Élyane Coulombe, ses soeurs Jeannette (feu Claude Auger), Huguette (feu Jean Vaugeois), son frère feu Jean-Paul (Marthe-Andrée Gagnon), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavergne : feu René (Jeannine Lemay), Louiselle (Julien Pronovost), Raymond, Ghislain (feu Louise Desaulniers) et Ghislaine (Bernard Samson), ses filleules Sylvie Grenon, Marie-Claude Vaugeois, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines des familles Grenon et Lavergne. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de soutien et le personnel médical de l'Hôpital du Centre de la Mauricie de Shawinigan ainsi que l'équipe des soins palliatifs pour leur patience, leur humanité et grand respect pendant les derniers jours de Mme Grenon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : https://www.jedonneenligne.org/fondationsssenergie/FONDSGASTONBRUNELLE/ ou à https://www.diabete.qc.ca/don-en-argent