SAVARD, Jeanne d'Arc Binet



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 9 juillet 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Jeanne d'Arc Savard, épouse de feu monsieur Jean-Guy Binet. Née à Ancienne-Lorette le 4 novembre 1924, elle était la fille de feu dame Laura Dubuc et de feu monsieur Delphis Savard. Elle demeurait à Beauport.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 13 h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Beauport (Fargy). Madame laisse dans le deuil son fils Christian; sa fille Josée (Pierre Comeau); ses petits-enfants : Stacy Binet (Tomy Ferland), Cédric Comeau; son frère, sa soeur, beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Claude (Denise Beaulieu), Denise (feu Paulin Drouin); de la famille Binet : Alice, Monique Vézina (feu Roger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de : Roméo, Madeleine, Paul (Lydia Thériault), Sylvio (Fernande Garneau), Jeannette, Marie-Blanche (David Potvin), Romain (Murielle Vanderbilt), Roland (Suzanne Houde), Roger (Yvette Gagné), Conrad (Suzanne Labranche, Lucienne Tremblay), Delphis, Jacqueline, Léo (Colette Roy), tous décédés. La famille remercie tout le personnel soignant du CH de Donnacona pour les bons soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :