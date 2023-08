[PHOTOS] Ce chef-d’œuvre d’architecture est à vendre aux Îles-de-la-Madeleine... pour 2,2 M$

Véritable chef-d’œuvre architectural, l'ensemble contemporain Les Rochers est à vendre pour un peu plus de 2,2 M$ à l’île du Havre Aubert, aux Îles-de-la-Madeleine.

Photo fournie par René Lemay, courtier Immobilier

Érigée sur un site unique qui permet de contempler de magnifiques couchers de soleil, l’ensemble comprend la maison principale (affichée à 1,45 M$) ainsi qu'une autre pour les invités (750 000 $).

Les propriétés, qui possèdent une vue imprenable sur le Golfe du Saint-Laurent, pourraient être vendues séparemment. Les propriétaires préférent cependant un acheteur souhaitant acquérir l'ensemble qui serait aujourd'hui très difficile à reproduire.

Il pourrait s'agir d'une des résidences les plus chères jamais vendues aux Îles-de-la-Madeleine. Le record appartient à une maison qui s'est envolée pour 1,4 M$ plus tôt cette année.

Photo fournie par René Lemay, courtier Immobilier

Avec son panorama sur 360 degrés, il s’agit de l’endroit par excellence pour apprécier tout ce que les Îles ont à offrir.

«À l’échelle de la province et même du pays, il n’y a pratiquement rien de comparable. S’il y a une propriété aux Îles à laquelle on peut penser et qu’on place au sommet de la liste de ce qui existe et de ce qui a été fait, c’est Les Rochers», souligne le courtier immobilier, Gabriel Boudreau-Savard.

Photo fournie par René Lemay, courtier Immobilier

Le souci du détail apporté à la création de ce projet permet d’ailleurs d’admirer les paysages de l’archipel sans toutefois défigurer l’espace puisque les deux propriétés ont été pensées dans le but de les intégrer respectueusement au décor. Soigné tout en restant sobre, l’intérieur des demeures a également été soigneusement pensé.

En plus d’avoir paru dans le magazine Dwell, l’un des plus prestigieux en matière d’architecture, d’avoir remporté le prix d’excellence en architecture en 2021 remis par l’Ordre des architectes du Québec, ce splendide projet signé La Shed a également reçu la prestigieuse médaille du Gouverneur général en architecture en 2022.

Photo fournie par René Lemay, courtier Immobilier

Un marché en demande

Depuis quelques années, le marché semble en forte croissance dans ce secteur niché. Même s’il demeure possible de trouver des propriétés «abordables» avoisinant les 350 000$, les frais pour une nouvelle construction eux s’enflamment pour atteindre près de 2,5 M$ dans certains cas.

«La demande est vraiment forte actuellement et le territoire est relativement petit. Il y a vraiment un effet d’entraînement depuis environ 5 ou 6 ans et même si ça coûte cher, il y a beaucoup de nouvelles constructions», a confié le courtier immobilier.

Il considère d’ailleurs que le phénomène d’érosion ne semble toutefois pas freiner cet élan du marché alors qu’il voit de plus en plus de constructions et donc de ventes à prix records depuis quelque temps.

«Il y a des enjeux environnementaux, mais on n’est pas dans le “Far West”. Quand quelqu’un a un projet de construction, il y a de l’espace pour le faire, mais il y a aussi une réglementation en place et la municipalité encadre ça d’une manière extrême», a-t-il conclu.