[EN IMAGES] Fêtes de la Nouvelle-France : un voyage dans le temps pour toute la famille

Une ambiance historique règne depuis jeudi à la place de l’Assemblée nationale à Québec, assez pour en oublier l’époque actuelle alors que l’endroit a été converti en place publique à l’occasion de la 26e édition des Fêtes de la Nouvelle-France.

Le site était d’ailleurs bondé en début d’après-midi samedi en raison de ses nombreuses activités combinant soigneusement divertissement et histoire.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Aux traditions autochtones en passant par les contes historiques jusqu’aux petits parcours d’hébertismes, il faut ajouter les visiteurs passionnés, qui avec la finesse de leur costume d’époque, contribue eux aussi à faire de l’événement une réelle immersion au cœur de l’histoire.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«On est vraiment contents. La place publique fonctionne à merveille, même qu’elle déborde. Les gens sont au rendez-vous, ils sont passionnés et en plus ils sont extrêmement de bonne humeur donc on ne pourrait pas demander mieux», souligne le directeur de la programmation, Jérôme Déchêne.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Puisqu’il s’agit de la première fois que ladite place publique s’installe à proximité de l’Assemblée nationale, M. Déchêne se dit particulièrement heureux de voir qu’elle a l’effet escompté permettant beaucoup plus de latitude en raison de sa superficie.

Des comédiens passionnés

Si les sourires étaient aussi nombreux et les rires aussi forts sur le site, c’est sans aucun doute en raison du travail de maitre réalisé par les nombreux comédiens qui se prêtent au jeu.

Dans ceux-ci ont compte notamment Jean-Philippe Marcotte, mieux connu sous le nom de Baptiste, qui chaque année depuis 1999, fait vivre l’histoire aux visiteurs d’une tout autre manière.

«C’est plus qu’un travail, c’est une passion. Ça me permet de personnifier l’histoire à travers des personnages et de la faire vivre à des clientèles différentes», lance celui qui est vulgarisateur historique de métier.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Pour une 24e édition, c’est à travers Baptiste qu’il raconte des histoires toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Même s’il n’est pas un personnage bien précis dans l’histoire, cela lui permet d’explorer des univers différents chaque année.

«J’ai été jésuite, habitant, barbier-chirurgien, j’ai parlé de la fabrication de l’alcool, j’ai vraiment fait plusieurs métiers, mais toujours en étant Baptiste», a-t-il souligné.

«Je suis ici depuis tellement longtemps que je fais partie de la ligue du vieux poêle. Les gens commencent à me connaître donc c’est certain que si je suis quelque part, je vais être Baptiste», a conclu M. Marcotte en riant avant de retourner parler de force hydraulique avec son public.