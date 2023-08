Finir le 40e Festival en chanson de Petite-Vallée de façon grandiose

Pour clore la 40e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée, l’organisation a misé samedi sur deux valeurs sûres, deux favoris du public qui célèbrent respectivement leurs 35e et 50e anniversaires de carrière: Gregory Charles et Michel Rivard.

Le premier, qu’on a pu voir comme professeur de chant lors des deux dernières saisons de Star Académie, était en prestation vers 14 h 30 au Théâtre de la Vielle Forge pour la toute première fois. «Je suis tellement heureux d’être ici, ça fait des mois que je parle à mon entourage de ma très grande excitation d’être ici», a-t-il dit en début de spectacle.

Originaire du petit village de Saint-Germain-de-Grantham, «là, où les gens s’arrêtent pour uriner entre Montréal et Québec», le musicien est le fils d’un homme noir anglophone originaire Trinité-et-Tobago et d’une mère québécoise. Racontant comment son père a appris le français par la musique, il soutient que c’est pour cette raison pourquoi il a toujours des chansons dans la tête.

Alexandre Cotton

Véritable encyclopédie musicale, le pianiste prodige s’installe devant son instrument et demande aux spectateurs de nommer une lettre. «A!» s’exclame l’un d’entre eux. C’est avec cette lettre qu’il joue les premières notes de La bohème de Charles Aznavour. «J’ai eu l’honneur de l’accompagner sur scène en 2009. De beaux moments», a-t-il raconté à la foule.

«Une autre», a demandé Gregory. «B!», a hurlé un festivalier. «On fait ça dans l’ordre, alors!» a ricané le musicien. L’artiste est passé à travers les œuvres de Bécaud, Brel et de «l’un des meilleurs groupes de tous les temps, les Baronets», a-t-il avancé, en riant. Il enchaîne par la suite avec de multiples anecdotes de tournées avec René Angélil et Céline Dion.

Le public en aurait pris pour encore six heures de plus, et Gregory pour encore plus longtemps. «On est là jusqu’à 14 h, le lendemain !» avait-il dit à la blague le musicien dans une entrevue, quelques heures avant la représentation. Les spectateurs, dans une salle pleine à craquer, seraient probablement encore au rendez-vous, tellement le spectacle a été apprécié.