La minorité anglophone pourra envoyer paître le ministre Drainville

Le juge de la Cour supérieure, Sylvain Lussier, a donné raison aux commissions scolaires anglophones qui contestaient le droit du Québec de les abolir. Elles poursuivront leur existence et elles ne seront pas transformées en centres de services scolaires comme chez les francophones.

La minorité anglophone du Québec continuera ainsi, par la voix de ses commissaires, de gouverner ses écoles, pendant que la majorité francophone devra se contenter d’administrateurs et de directeurs généraux soumis au bon vouloir du ministre du moment.

À la lumière du jugement de la Cour supérieure, la Loi 40 adoptée sous l’égide du ministre Jean-François Roberge a créé cette aberration qui prive la majorité francophone de pouvoir gouverner ses institutions scolaires pendant que la minorité contrôlera les siennes.

Le projet de réforme du ministre Drainville amplifiera cette aberration alors qu’il veut se donner droit de vie ou de mort sur la carrière des directeurs généraux des centres de services scolaires.

Drôle de régime qui se dessine avec la démocratie locale pour les anglophones et la dictature ministérielle pour les francophones!

Mauvais augure

Le gouvernement du Québec en appellera probablement du jugement Lussier. La cause devrait même aboutir en Cour suprême si on se fie à notre passé en matière de droits constitutionnels.

On peut s’attendre à ce que les juges de plus hautes instances, nommés par le fédéral, confirment la décision de la Cour supérieure dans les prochaines années et maintiennent l’aberration de moins de pouvoir pour les francophones dans la province de Québec.

J’imagine que les lois 21 et 96, sur la laïcité de l’État et la langue française, passeront également à la moulinette dans la vague de contestations juridiques déposées par différents organismes. Ces contestations éroderont la capacité de la majorité francophone d’adopter son identité distincte.

Les délais juridiques permettront à la CAQ d’entretenir l’illusion nationaliste, dont elle se targue, pendant encore plusieurs années avant que nous nous ramassions le bec à l’eau et dans l’incapacité de redresser la situation.

Ici et maintenant

Il faut cesser de se bercer d’illusions avec le nationalisme de la CAQ qui ne peut que nous mener dans un cul-de-sac. L’indépendance du Québec s’avère la seule façon sûre de contrôler et d’assumer notre destin.

À court terme, les caquistes doivent rétablir les commissions scolaires et amputer sérieusement les pouvoirs que le ministre Drainville entend se donner avec sa réforme. Renouer avec la démocratie locale devrait être sa priorité pour renforcer la capacité des citoyens de décider de leur futur.

Il serait également temps d’élever la voix et de clamer que toute atteinte à la charte de la langue française ou à loi sur la laïcité de l’État entraînera la tenue d’un référendum sur le lien que nous voudrons avoir avec le Canada.

À défaut d’être ferme maintenant, ce sera l’affaiblissement programmé de la nation québécoise et sa disparition dans quelques années.

Fini les illusions!