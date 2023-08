Information boycottée par Facebook: voici la solution

Le géant des réseaux sociaux Meta dit être en train de mettre en application sa menace: ses réseaux Facebook et Instagram ne relaieront plus le contenu des médias d’information. Pour des millions d’utilisateurs, cela signifie: «Fini les nouvelles sur mon fil Facebook».

Meta agit ainsi pour se dérober à la nouvelle loi fédérale qui l’obligerait à payer pour le contenu des nouvelles. D’un côté, Facebook défend son modèle d’affaires ultra-lucratif. De l’autre côté, Facebook cherche une fois de plus à prouver qu’elle est devenue par son influence une compagnie plus forte que les gouvernements.

La nouvelle est majeure pour l’accès à l’information. Des études nombreuses ont démontré ces dernières années qu’un nombre toujours grandissant de citoyens s’informent principalement ou même entièrement via les réseaux sociaux. Ces derniers perdent leur source d’information, point.

Selon l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval, 42% des adultes placent les réseaux sociaux comme l’une des principales sources d’information. Chez les jeunes, c’est carrément une majorité qui s’informe ainsi.

Quelqu’un décide pour vous

Parfois, les moments de crise (le mot est un peu fort ici) sont des occasions de repenser nos façons de faire et de revoir nos habitudes. Dans le cas présent, il serait particulièrement utile d’y songer. Parce qu’inconsciemment, des millions de nos concitoyens ont confié à un algorithme secret la tâche de choisir quelles nouvelles leur seraient offertes.

C’est Facebook qui a ce pouvoir énorme de décider: «Tiens, Gaston, je vais lui montrer ceci et cela, mais pas cette autre nouvelle.» Le choix est basé sur vos préférences passées, vos clics habituels. Mais se pourrait-il qu’un être humain un peu curieux et soucieux de s’informer s’intéresse à de nouveaux sujets?

C’est la base même de l’information. Se faire surprendre, lire des points de vue contraires au nôtre. Pas forcément pour changer d’idée, mais au moins pour savoir ce qui se dit, comprendre pourquoi des gens pensent autrement, peut-être évoluer soi-même. On veut avoir accès à l’information pour avoir un esprit éveillé et curieux. Le contraire d’être ignorant et borné.

Solution simple ET avantageuse

Alors on fait quoi maintenant que Facebook ne relaie plus l’information? Tous les médias dont vous aviez l’habitude de voir passer les nouvelles ont aussi un site web et une application pour votre téléphone portable. Est-ce vraiment un effort surhumain d’y a accéder directement, avec des technologies aussi simples?

Le Journal, La Presse, Le Devoir, TVA, Radio-Canada, Cogeco, Le Soleil et j’en passe. Vous avez l’embarras du choix. Et devinez quoi? Vous êtes alors le maître du jeu. Parce que les titres et les sujets défilent devant vous.

Personne ne vous tord le cou pour lire ce qui ne vous intéresse pas. Mais vous-même, personnellement, déciderez des informations que vous voulez consulter. Et pas un algorithme à votre place...

Tellement bon que ce serait une habitude à garder même si le boycottage prenait fin.