La consécration pour cette recrue des Jays

La recrue des Blue Jays de Toronto, Davis Schneider, a fait parler de lui vendredi soir à Boston en frappant son premier circuit en carrière à sa présence initiale dans les majeurs. Cependant, il avait pensé mettre un terme à sa carrière en juin 2021.

Schneider qui évoluait à l’époque avec les Canadiens de Vancouver qui est la filiale de niveau A fort des Jays, connaissait toute sorte de difficultés. Le natif du New Jersey avait à peine un départ par semaine et il n’avait inscrit que cinq coups sûrs en 52 présences au bâton.

«En juin [2021], j’avais une moyenne au bâton de .100. Je ne pensais pas qu’il y avait encore un avenir», a déclaré Schneider vendredi soir, dont les paroles ont été reprises sur le réseau Sportsnet.

Le choix de 28e ronde des Jays en 2017 a par la suite envoyé un message texte à un ancien coéquipier Dom Abbadessa que l’équipe torontoise a libéré en 2020.

«Il m’a répondu par texto et il m’a dit: continue comme ça, parce que si j’étais encore là, je ne voudrais plus jamais abandonner», avait dit Abbadessa à Schneider.

«Cela m’a aidé à persévérer et à aller jusqu’au bout et à saisir ma chance. Même si elle est minime, il suffit de se lancer», a rétorqué le joueur de deuxième but.

Le rêve ultime

Après six saisons à rouler sa bosse dans les mineures, l’athlète de 24 ans a reçu l’appel lui disant qu’il était rappelé avec le grand club. Il a d’ailleurs eu la chance de jouer son premier match en carrière au mythique Fenway Park de Boston, un endroit où il n’avait jamais mis les pieds.

Le frappeur droitier a démontré de belles choses cette saison au niveau AAA. Il a frappé 21 circuits et produit 64 points en plus d’avoir maintenu une moyenne à la plaque de .275 en 87 matchs.

«Avant d’être repêché, j’ai toujours dit que je voulais une seule opportunité et que ce soit au premier ou au vingt-huitième tour, je voulais juste la saisir. Je crois tellement en moi que si je mets le pied dans la porte, je pense que j’ai une chance. Il suffit de travailler dur et les bonnes choses arriveront.»

Le gérant des Jays, John Schneider, n’avait que des éloges envers son nouveau joueur.

«Il est l’histoire typique d’un joueur des mineures qui obtient du succès, a souligné le manitou de la formation de la Ville Reine. C’est un gars qui a vraiment profité de toutes les opportunités, de toutes les ressources qui lui ont été données. Il ne tient pas les choses pour acquises. Il a travaillé comme un fou pour en arriver là et il va continuer à faire la même chose.»