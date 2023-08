La femme aux semelles de temps: le défi d’écrire de la science-fiction

Reconnue comme l’une des figures marquantes de la littérature de science-fiction au Québec, dans toute la francophonie et bien au-delà, Élisabeth Vonarburg propose cette année un recueil de nouvelles rafraîchissant qui met en lumière tout son potentiel créatif : La femme aux semelles de temps. Le recueil compte sept nouvelles qui entraînent les lecteurs dans différents univers et époques, grâce à l’imaginaire, au talent et au travail de l’écrivaine, qui maîtrise totalement le genre.

Élisabeth Vonarburg a fait sa marque dans l’univers de la science-fiction, un genre qui la passionne toujours, après quatre décennies d’écriture. Cette grande dame de la littérature trouve que le plus grand défi de la science-fiction, « c’est de réussir à mettre en place, longuement ou brièvement, un arrière-monde suffisamment cohérent, qui contient suffisamment d’effets de réels pour que les personnages y vivent, s’y installent. Et pour que les lecteurs soient amenés à y vivre aussi ».

« C’est difficile de choisir les éléments qui vont constituer cette espèce de pseudo-illusion. Il y a là un tour de passe-passe. C’est comme un modèle réduit d’un monde complet, et c’est difficile à faire. Pour choisir les bons éléments, il faut quelquefois avoir des connaissances du monde réel dans lequel on vit, des connaissances politiques, économiques, sociales, scientifiques. Une connaissance de la psychologie humaine. Une connaissance de tout un tas de domaines bizarroïdes quelquefois. Vous devriez voir mon historique de recherche Google. Des fois, c’est inquiétant ! »

C’est un défi. « Il faut le faire, sinon l’histoire ne tient pas debout. Et il ne faut pas trop le faire... pas trop se laisser entraîner par ça, sinon l’histoire sera trop longue. C’est une danse sur un fil – pensez au Cirque du Soleil. C’est très difficile à gérer et à doser. »

Une nouvelle née d’une image

Le déclencheur pour La femme aux semelles de temps fut une série d’images présentées lors d’un atelier d’écriture. Et il y avait une image toute simple : celle d’une semelle.

« Mon imagination grandiose a fait le reste ! C’est tout ! » explique-t-elle avec une pointe d’humour.

Comment s’y prend-elle pour faire le saut entre le réel, bien ancré, bien réaliste, et l’imaginaire ?

« Je pense que c’est par nature. Je fais ça tout le temps moi-même : je vois quelque chose et je dérive tout de suite. Dans la rue. À la télé. Sur Facebook. Un bout de texte. Une image. Je dérive. C’est une tournure d’esprit qui me sert beaucoup dans la science-fiction, parce que la science-fiction, c’est de la dérive imaginaire à partir de ce qui est. C’est pratique d’avoir ce genre de mentalité là. »

« Pour avoir pratiqué la science-fiction de façon intensive depuis... 60 ans... ça a aidé. J’ai développé une technique. Mais le rapport entre le réel et l’imaginaire, c’est quelque chose qui existe dans tous les genres. »

Plusieurs facettes du temps

Elle explique que c’est peut-être plus perceptible, plus frappant, dans les genres dits de l’imaginaire : la science-fiction, le fantastique.

« Mais on fait ça dans le polar, dans le roman historique, dans le roman psychologique. On fait ça partout. Les lecteurs ont besoin d’une base solide, où ils peuvent se reconnaître. »

Cela permet des raccourcis pratiques pour la narration et offre une sensation de sécurité au lecteur. « Ça l’amène sournoisement au moment où... oups... ça dérape ! » dit-elle.

Les textes présentés dans le recueil ont été écrits sur une longue période et chacun explore différentes facettes du temps. « Les deux textes du début sont des textes qui sont maintenant pratiquement introuvables. Ils ont été écrits dans des circonstances très particulières. Les trois autres textes et “La femme aux semelles de temps” sont très récents. Il y a un grand écart entre ces textes. »

♦ Élisabeth Vonarburg est reconnue tant dans la francophonie que dans l’ensemble du monde anglo-saxon.

♦ Ses livres ont été publiés et/ou traduits dans plusieurs pays, dont les États-Unis et la France.

♦ Elle a également traduit la presque totalité de l’œuvre de Guy Gavriel Kay, entre autres.

♦ En 2018, elle a remporté le Prix extraordinaire des Utopiales, lors du festival du même nom à Nantes, un honneur qui récompensait la qualité de son œuvre.

♦ Elle habite à Saguenay (Chicoutimi) depuis 1973 et organise des ateliers d’écriture mensuels.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Alire

« Viviane fait quelques pas, en essayant de ne pas trop boiter mais c’est difficile. Son genou l’a lâchée quelque part dans le jardin – au moins, les petites l’ont fait passer dans l’allée principale de terre battue, au milieu des serres en terre de légumes et d’herbes, c’était un peu moins chaud sous les chaussettes.

“Toni, Toni, y a une madame qui a besoin de souliers !” »