Le président de BMR vend son manoir d’Outremont

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Une luxueuse résidence, située au 17, avenue Ainslie, à Outremont, a été vendue pour 4,45 M$ par un couple formé de Nicole Jakus et Alexandre Lefebvre, chef de la direction du Groupe BMR et vice-président exécutif de Sollio Groupe Coopératif.

Près du parc Joyce, ce manoir de quatre niveaux, dont un sous-sol et un vaste grenier complètement aménagés, compte 16 pièces, six chambres à coucher, un garage double intégré et une piscine creusée.

Remax, Équipe Montanaro

L’été dernier, cette demeure avait été mise en vente pour un montant de 5,7 M$. Les acheteurs auront réussi à l’obtenir pour 4,45 M$, soit 1,25 M$ (ou 22%) de moins que le prix demandé.

Le couple détenait cette maison depuis décembre 2010. Il l’avait achetée pour la somme de 2,15 M$. En octobre 2010, cette résidence avait été affichée dans Le Devoir à 2,65 M$.

Remax, Équipe Montanaro

Cette propriété, aussi connue sous le nom de Maison A.S. Lavallée, a été achetée sans aucune garantie légale de qualité et aux risques et périls des nouveaux acquéreurs. Le montant du droit de mutation de 131 128$, payable à la Ville de Montréal, s’ajoute au prix de vente.

Extrait de la chronique immobilière hebdomadaire du Journal. Vous avez vent d’une transaction d’intérêt, n’hésitez pas à la communiquer à martin.jolicoeur@quebecormedia.com.