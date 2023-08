«Le temps s’est intensifié»: les Québécois travaillent plus longtemps depuis la pandémie

Les heures consacrées au travail pour une semaine ont augmenté de 3,3 heures depuis l’arrivée de la pandémie en 2020, selon une étude du Centre d’expertise en gestion de la santé et de la sécurité du travail de l’Université Laval.

Les conditions de travail postpandémiques sont souvent valorisées, avec l’arrivée du télétravail. Cependant, télétravail ou pas, il y a une transformation dans le milieu du travail, et encore plus au niveau de la charge de travail. Pour M. Fournier, la pandémie a créé un phénomène de «nous sommes disponibles en continu», qui perturbe la vie privée.

«C’est une nouvelle réalité. L’étude nous montre un autre portrait de la situation. Ce qu’on voit c’est que les conditions de travail se transforment», ajoute le professeur et directeur du département de management à l’Université Laval, Pierre-Sébastien Fournier.

Des études récentes effectuées aux États-Unis démontrent que les employés «travaillent 48 minutes de plus par jour, assistent à 13% de plus de réunions et plusieurs constatent une diminution de leur condition de travail», selon les données fournies par M. Fournier.

«Le temps s’est intensifié»

Les employés ont tendance à organiser leur semaine de travail pour une charge de travail de 2 à 3 semaines. Cependant, lorsqu’il y a un imprévu, il est possible que cela retarde leurs plans. «Cela rend le travail très intense et ça peut se répercuter sur du temps de travail supplémentaire», note le professeur.

Selon les données de l’étude de l’Université Laval, 55% à 60% des employés évoquent avoir une difficulté à concilier travail et famille. «Il faut trouver des façons de mieux répartir cette charge de travail. C’est souvent tabou d’en parler, mais on ne peut pas balayer ça sous le tapis. Il faut qu’on explore des solutions», insiste le directeur du département de management.

En tant qu’employé, M. Fournier rappelle l’importance de se fixer des limites et de les respecter.