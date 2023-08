Le Village des écluses, une halte animée au bord du lac Saint-Louis

Ouvert depuis l’an dernier, le Village des écluses, aménagé à même un ancien site industriel, à Pointe-des-Cascades, est encore plus attrayant cet été. C’est à seulement 40 minutes de Montréal.

Sur la terrasse à deux pas de la petite plage, s’est ajouté un comptoir-restaurant avec des plats d’inspiration mexicaine. Juste à côté sont érigées des tentes tout équipées à louer. C’est sans compter la grande nouveauté : un sentier lumineux menant au vieux phare qui reprend vie.

La terrasse

Photo fournie par Village des Écluses

Le cœur du site, c’est la terrasse avec vue sur le lac. Lors de mon passage, il ventait trop pour aller au large en kayak ou en planche à pagaie, mais il faisait assez beau pour s’attabler au bord de l’eau.

Au bar menant à la terrasse, nous avons opté comme apéro pour leurs nouveaux cocktails signature de gin aux agrumes de la Distillerie 3 Lacs à Salaberry-de-Valleyfield. J’ai bien aimé l’Ananis Morris avec jus d’ananas, lime et basilic. Avis aux intéressés : il y a aussi de la sloche à la bière.

Au comptoir-restaurant Patate et Plage, le menu affiche une belle variété de tacos. Les tacos aux crevettes croustillantes avec guacamole, mangue et coriandre sont vraiment bons.

Sur la terrasse, l’ambiance est festive. Encore plus à partir du tout début de soirée, les vendredis et samedis, alors que des groupes locaux se produisent.

Le sentier lumineux

Photo fournie par Village des Écluses

À quelques pas, après la tombée du jour, nous avons pris un escalier bordé de végétation dense pour rejoindre le sentier de 650 mètres menant au vieux phare. Ici et là, le long du trajet, de petites lumières scintillent dans les arbres, au sol ou le long du canal de Soulanges.

Plus loin, deux arches imposantes à effet miroir, avec projecteurs et lasers, marquent l’espace lumineux où se trouve un lounge en plein air. On s’y arrête pour prendre un verre ou simplement pour relaxer. Peu après, au bout de la pointe, on aboutit au vieux phare, à son tour illuminé­­­.

Des images projetées sur le mur circulaire rappellent la riche histoire maritime du Saint-Laurent et du canal de Soulanges. Au pied du phare sont disposées des chaises de toile inclinables pour nous permettre de profiter de l’atmosphère son et lumière du site.

Au fait, c’est le premier projet du genre à être alimenté à 90 % par l’énergie solaire, affirment les organisateurs. Ça mérite d’être souligné.

VILLAGE DES ÉCLUSES

Sur le site : café-bistro, bar avec boissons locales, aire de pique-nique, plage de détente, camping

café-bistro, bar avec boissons locales, aire de pique-nique, plage de détente, camping À louer : kayak, planche à pagaie, surf électrique (Écosurf)

kayak, planche à pagaie, surf électrique (Écosurf) Point d’entrée pour la piste cyclable du canal de Soulanges (23,5 km)

Sentier et phare : 19,75 $ par adulte, 13,75 $ par enfant de 5 à 15 ans

19,75 $ par adulte, 13,75 $ par enfant de 5 à 15 ans Tentes équipées Naturehike : à partir de 95 $ la nuit

à partir de 95 $ la nuit villagedesecluses.ca

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Des eaux claires tout près

À 50 kilomètres de la métropole, à Salaberry-de-Valleyfield, le parc régional des Îles-de-Saint-Timothée se distingue par sa belle plage donnant sur des eaux limpides. Location de planches à pagaie et autres.

►ville.valleyfield.qc.ca/plage

Les chutes Dorwin

D’une hauteur de 18 mètres, ces chutes spectaculaires valent bien un petit détour par Rawdon. Sentiers et belvédères. Bel endroit pour un pique-nique. Poêle barbecue portatif autorisé. Chiens en laisse acceptés.

►rawdon.ca

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.