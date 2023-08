Piscines, volume de déchets, entrées pavées: les villes multiplient les taxes spéciales

Des taxes municipales sur votre piscine, votre quantité de déchets ou votre entrée pavée sont maintenant possibles, au nom de l’environnement.

En 2015, la municipalité de Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal, a décidé de taxer vos piscines. Une taxe de 70$ si vous détenez une piscine creusée, 50$ pour une hors terre. Plusieurs villes ont emboîté le pas, dont Chambly, Saguenay et Saint-Jean-sur-Richelieu.

La Ville de Beaconsfield appose un transpondeur sur votre bac à ordure. Une lecture se fait chaque fois qu’un camion vide le bac. Plus vous devez le vider souvent, plus vous payez. D’autres municipalités tarifent leurs citoyens en fonction du poids des déchets ramassés.

À Laval, depuis 2023, la ville taxe les surfaces pavées dans son centre-ville. Le but: forcer les entreprises à verdir leurs espaces de stationnement, tout en récoltant des centaines de milliers de dollars par année.

À Montréal, le parti politique de la mairesse Valérie Plante, Projet Montréal, songe à imposer aux citoyens une «taxe kilométrique». Les citoyens seraient alors taxés selon le nombre de kilomètres qu’ils parcourent en voiture. Le maire de Québec, Bruno Marchand, aime l’idée et étudie la question.

Écofiscalité

Ce ne sont que quelques exemples du pouvoir d’«écofiscalité» des municipalités, pouvoir concrétisé en 2017 par la loi 122, laquelle permet aux municipalités de trouver de nouvelles façons de taxer leurs citoyens, au nom de l’environnement.

«Cette loi a formalisé le pouvoir d’écofiscalité des municipalités. Les villes avaient déjà ce pouvoir avant, notamment pour tout ce qui a trait à la tarification de l’eau ou aux modulations de taxe foncière. Mais ce projet de loi là a fait en sorte que les municipalités ont obtenu des droits légaux et réglementaires qui ont élargi le pouvoir des municipalités pour mettre plus de mesures», précise Alexandre Ainsley, économiste et consultant chez Aviseo.

Si l’intention semble louable à première vue, les contribuables doivent être vigilants pour ne pas se faire passer un sapin au nom de l’environnement, souligne Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables.

«Le problème évident, c’est qu’au lieu de regarder dans les dépenses pour trouver des économies d’échelle ou de réduire la bureaucratie, on invente de nouvelles manières d’aller piger dans les poches des gens. Et comme c’est au nom du développement durable, ça se justifie facilement. Les élus ont toute la marge de manœuvre pour le faire», explique-t-il.

Pas assez, selon des experts

Certains trouvent au contraire que les municipalités pourraient en faire plus.

«On ose espérer que si elles ont un outil de plus, elles vont l’utiliser davantage. Il y a, dans certaines banlieues, l’opportunité d’en faire plus», dit Luc Godbout, de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke.

Mais ce qui freine les ardeurs des municipalités, ajoute-t-il, c’est la donne politique.

«Il y a un prix politique à annoncer des augmentations et à mettre en place de nouvelles taxes. C’est ça qui limite les annonces de nouvelles mesures. Les municipalités n’ont pas de contraintes pour l’impôt foncier par exemple, il n’y a rien qui les empêche de hausser les taxes. Mais elles craignent la réaction de leurs citoyens si elles empruntent cette avenue, et c’est normal.»