Manipuler: de l’influence à la malveillance

Les manipulateurs ne manquent pas de victimes parmi les personnes empathiques ou celles qui rêvent d’une vie meilleure. Ils ne manquent pas non plus de tactiques pour orienter nos désirs et notre volonté.

Manipuler, c’est influencer les autres subtilement pour obtenir ce que l’on veut. On utilise des subterfuges (cachotteries, mensonges, séduction) pour profiter de l’autre.

Certains utilisent leur charme, leur influence ou leur réputation. Certains se servent de leur pouvoir sur une personne qui les admire ou les aime.

Avoir envie d’influencer

Nous avons tous envie de rallier les autres à nos priorités ou à nos façons de voir. S’influencer est souvent un outil social légitime pour vivre ensemble, pour aligner nos objectifs ou nos opinions.

Parfois, nous pouvons même manipuler les autres sans malice, comme quand nous cachons nos intentions pour une bonne cause (ex. : Dire qu’on a besoin d’un compagnon de sport quand on veut encourager un proche à faire du sport). Par ailleurs, quand on manque de pouvoir (au travail ou dans des milieux autoritaires), influencer indirectement et manipuler sont souvent les seules façons d’orienter les décisions (ex. : On lance une idée en l’air et on laisse croire à l’autre que c’est son idée).

Influencer et manipuler peuvent devenir des habitudes plus ou moins inconscientes. Les enfants apprennent tôt à obtenir ce qu’ils veulent par des plaintes ou des mensonges et leurs succès leur donnent envie de réessayer dans d’autres situations.

Le besoin de contrôler

Chez certaines personnes, l’envie d’influencer les autres peut se développer en un besoin plus obsessif d’avoir les choses à leur façon, d’imposer leurs priorités, leur perception ou leurs façons de faire. Un besoin plus intense de contrôler, de convaincre ou de microgérer.

L’envie de contrôler augmente lorsqu’on est impatient ou quand on pense avoir raison. L’anxiété, l’insécurité et la peur de l’abandon augmentent aussi l’envie de contrôler notre entourage.

La malveillance

Les manipulateurs malveillants ont des envies de contrôler ou d’exploiter les autres plus fortes que la moyenne.

Souvent, ils manquent d’empathie, ils ont un sentiment de supériorité et ils décèlent rapidement les vulnérabilités émotionnelles chez l’autre. Leurs tactiques s’adaptent aux situations.

Les proxénètes jouent souvent aux confidents, les arnaqueurs jouent souvent aux victimes et les amants autoritaires jouent souvent aux incompris. Ils peuvent montrer du respect, mais le plus souvent, les autres sont appréciés en proportion de leur utilité.

Attirer et séduire

Les manipulateurs utilisent souvent nos besoins d’affection et d’affiliation.

Les tactiques comme la flatterie, la séduction ou la médisance visent à attirer notre confiance. Comme des pêcheurs qui appâtent les poissons, certains manipulateurs modulent leur niveau d’attention ou d’affection pour obtenir des concessions ou des faveurs. Parfois, ils font même des crises pour déstabiliser l’autre et stimuler la compassion.

Confondre

Au-delà de leur emprise émotionnelle, les manipulateurs tentent souvent de contrôler les croyances et les désirs de leurs victimes. Pour augmenter leur influence, ils inventent souvent des menaces ou des conspirations ou tissent des demi-vérités en histoires trompeuses, jusqu’à ce que les personnes sensibles doutent de leurs repères. Les univers factices qu’ils vendent justifient des demandes graduelles de contribuer à leur cause.

Parfois, quand ils visent une grande loyauté, ils peuvent augmenter la pression par des leviers comme la honte, la peur ou l’idéologie. Tout pour inciter, intimider ou contraindre.

Se sortir de la manipulation

Les victimes de manipulation ne sont pas responsables de ce qui leur est fait. Souvent, elles sont conscientes des abus qu’elles subissent, mais sont attachées à leur abuseur. Elles peuvent vivre de l’anxiété, des baisses d’estime ou une dépression, ce qui peut affecter leur jugement ainsi que leur capacité de s’en sortir. Se sortir de la manipulation peut être complexe.

Il faut prendre conseil auprès de gens bienveillants. Il faut aussi développer notre sens critique, se méfier de nos élans d’empathie et se replacer au centre de nos priorités.