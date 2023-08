Méconnus, délaissés et sous-estimés: essayez les «vibreux»

Les questions les plus récurrentes lorsque je discute avec des adeptes font toujours référence aux meilleurs leurres à utiliser pour déjouer les diverses espèces.

Si je vous demandais de me nommer un type d’offrande que l’on peut exploiter de maintes et maintes façons, dans tous les genres d’environnements et pour plusieurs familles de poissons comme le doré, le brochet, le touladi, la perchaude, les belles mouchetées et arcs-en-ciel, etc., mis à part les jigs souples, je suis persuadé que vous auriez de la difficulté à en identifier un.

Les cinq leurres que je vous présente aujourd’hui peuvent être travaillés au lancer, à la traîne, à la dandinette, à la dérive ou à la drosse comme le disent certains, sous la glace et même à la technique du grand saut qui consiste à soulever le tout de façon exagérée sur plusieurs mètres et à tout laisser redescendre.

N’hésitez pas à expérimenter d’autres types de « vibreux », vous capturerez assurément plus de poissons.

Bonne pêche.

Vibreur

Photo fournie par Patrick Campeau

À la veille des années 60, la firme Heddon a mis en marché une lame vibrante plus allongée, plus effilée et plus étroite. Sa partie lestée frontale est moins massive et davantage profilée. Elle a des yeux qui semblent lui donner vie. Son action est légèrement moins agressive que celle du leurre précédent, car elle est moins compacte et elle propose une nage de queue plus longue et amplifiée. Le Heddon Sonar réagit aux moindres mouvements et saccades qu’on lui impose et on les perçoit facilement avec notre canne. On l’a doté de deux trépieds et de trois points d’attache. Celui à l’avant est dédié aux lancers et à la pêche peu profonde. Celui du milieu convient pour un maximum de rendement à la dandinette, tandis que celui à l’arrière maximise l’action à la traîne ou au lancer dans les bas-fonds. Servez-vous toujours d’une agrafe métallique de petite taille pour éviter une usure prématurée du fil au niveau des orifices.

La version originale de 1 7/8 et de 2 3/8 po est présentée en 11 teintes attrayantes. Elles pèsent respectivement 1⁄4 et 1⁄2 once. Deux autres variantes se sont ajoutées avec le temps. La X0431F Flash de 1 7/8 po et de 1/4 d’once est également disponible avec une robe hautement réfléchissante qui produit une tonne de reflets attractifs comme une bande de menés. Quant à elle, la X0433F de 2 3/8 po et de 1/2 once est équipée d’une chambre sonore. On l’appelle la Heddon Rattling Sonar Flash.

Plat comme une galette

Photo fournie par Patrick Campeau

Quand le Rippin’ Rap est arrivé sur le marché, il y a une douzaine d’années, je me souviens de l’avoir essayé au lac Hawkesbury, aux limites de l’Abitibi. À la jig, j’avais berné sept touladis en seulement quelques heures. Pour être honnête, je n’ai jamais eu d’autres succès similaires par la suite, mais, quand tu présentes la bonne bébelle au bon endroit, tu obtiens des résultats parfois époustouflants. Ce poisson nageur sans bavette est proposé en trois versions, soit la 05 de 2 po, la 06 de 2 1⁄2 po et la 07 de 2 3⁄4 po. Ils pèsent respectivement 5/16, 1⁄2 et 7/8 d’once. La forme plate de ce leurre lui permet de s’enfoncer rapidement et dès qu’on le fait nager. Les billes à l’intérieur de son ventre creux se frappent sur la paroi et occasionnent un tintamarre irrésistible. Les branchies, les écailles texturées et les yeux holographiques 3D confèrent à ce leurre offert en 25 teintes de nombreux charmes. Deux hameçons VMC nickel noirs hyperacérés complètent le tout.

Bruiteur

Photo fournie par Patrick Campeau

Ce qui permet au Super Spot Cotton Cordell de se démarquer, mise à part sa chambre sonore avec de multiples billes d’entrechoquement et son trémoussement relativement serré, c’est son positionnement dans la colonne d’eau. Ce devon sans bavette, avec une partie frontale plate, s’enfonce tête première et la portion arrière se relève naturellement vers le haut quand elle n’est pas sous tension. Ce spectacle donne l’impression aux prédateurs qu’il s’agit d’un cyprin en train de fouiller dans le fond marin pour se nourrir. Les modèles C24 et C25, de 2 1⁄2 et 3 po, d’un poids de 1⁄4 et de 1⁄2 once m’ont souvent permis de faire de belles captures à l’achigan à petite et à grande bouche, ainsi qu’au brochet, au lancer. Ils m’ont également donné l’occasion de tirer mon épingle du jeu à de nombreuses reprises au doré, à la traîne au printemps et surtout à la jig en été, ainsi que sous la glace. Les cliquetis permettent aux grises, aux percidés et aux autres prédateurs de rapidement les localiser. Bien qu’ils soient offerts en 12 couleurs intéressantes, je préfère les incroyables reflets occasionnés par les robes argentées ou dorées. Deux trépieds no 4 assurent de bons ferrages et une retenue adéquate.

Lame vibrante

Photo fournie par Patrick Campeau

En 1954, Carl Cordell Jr., un concepteur de leurres, bon pêcheur par surcroît, voulait développer une présentation qui imiterait à perfection les menés dont raffolent les prédateurs. Pour y arriver, il a découpé une pièce de métal mince sur laquelle il a coulé une portion de plomb à l’avant. Cette dernière est plate sur le dessus et les côtés sont profilés, pour reproduire le visage d’un poisson-fourrage. Cet amalgame permet d’effectuer de longs lancers et de plonger rapidement au cœur de l’action, mais surtout de générer des pulsations courtes et énergiques, tout en reproduisant des reflets et des éclats similaires à ceux que réfléchissent les écailles des petits poissons. Le Gay Blade imite un mené blessé et il peut être utilisé à toutes les sauces. On retrouve deux orifices, près de la tête, pour l’attacher. En positionnant l’agrafe métallique complètement à l’avant, on aura de bons résultats au lancer ou à la traîne en eaux relativement peu profondes. Si on souhaite tenter notre chance à la jig, on fixe le crochet un peu plus au centre et on obtiendra un maximum de vibration et d’action sur un axe horizontal.

Le modèle C14 de 1 1⁄2 po pèse 1⁄4 d’once. Le C38, pour sa part, mesure 2 po et affiche un poids de 3/8 d’once. Offerts en quatre couleurs, soit la chartreuse, le chrome et bleu, le chrome et noir et le gris, ils sont équipés de deux hameçons doubles bien acérés et d’yeux holographiques 3D.

Hybride

Photo fournie par Patrick Campeau

Le Lindy Glow Streak est un vibreur mesurant 2 et 2,5 po spécialement conçus pour la pêche blanche. Il se distingue également en eau libre, surtout au doré et au touladi, car il ressemble à une proie blessée et vulnérable. Son aspect le plus invitant pour les poissons, hormis sa chambre sonore produisant des bruits sourds, c’est sa chambre illuminée, visible plusieurs mètres tout autour. L’utilisateur n’a qu’à insérer un bâtonnet lumineux dans la partie réceptacle pour obtenir de 6 à 8 heures de luminosité attrayante. Les poissons de toutes les espèces n’ont aucune difficulté à localiser ces offrandes de 5/16 et de 1⁄2 once, proposées en 13 couleurs pour répondre à tous les scénarios, même lorsque l’eau est brouillée. Un trépied ventral et un hameçon simple sur la queue complètent l’arsenal.

