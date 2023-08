Motards, drogue et violence: amende salée de 38 000$ pour un bar de danseuses de Gatineau

Motards, drogue, violence: un bar de danseuses de Gatineau a récemment écopé d’une amende salée de 38 000$ pour des inconduites ayant forcé l’intervention des policiers à des dizaines de reprises.

«Les faits démontrent que l’établissement de la titulaire est le théâtre, pendant plusieurs années, d’actes de violence impliquant des clients en état d’ébriété souvent avancé ainsi que des portiers et d’autres personnes», fait valoir la régisseuse Natalia Ouellette, de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Elle a entériné début juillet une entente entre son contentieux et le Pigale pour une sanction de 38 000$, une suspension de 18 jours du permis de bar et de la licence pour l’exploitation d’appareils de loterie vidéo. L’établissement doit suspendre ses activités durant cette période.

Les autorités s’étaient penchées sur «plusieurs atteintes à la tranquillité publique» survenues pendant plus de cinq ans entre janvier 2018 et février dernier, au Pigale.

Violence

On y a relevé une kyrielle de débordements à propos du bruit, ainsi que la présence et vente de stupéfiants et la surconsommation de boissons alcooliques.

«Les policiers doivent intervenir à plus d’une trentaine d’occasions pour des actes de violence lors desquels, notamment, des clients sont violents, se bagarrent ou sont frappés par les portiers de l’établissement ou des personnes qui y sont présentes», note la juge administrative Natalia Ouellette.

À certaines occasions, les victimes dans ces affaires ont été gravement blessées, ajoute-t-elle.

Des «armes offensives» ont d’ailleurs été trouvées sur des individus.

Consommation

Dans la même veine, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a constaté que des clients étaient dans un tel état d’ivresse qu’ils se montraient agressifs et refusaient de collaborer.

De la drogue a également été trouvée dans les toilettes de l’établissement. Des arrestations sont survenues à trois reprises pour possession de stupéfiants.

Si des personnes mineures ont été aperçues sur les lieux, une autre frange de la clientèle a retenu l’attention des policiers.

Des «personnes liées à des bandes de motards hors-la-loi, dont certains portent des vêtements à l’effigie de l’une de ces bandes» ont été aperçues à au moins 33 reprises, toujours selon la décision de la régisseuse.

On reproche enfin à l’un des responsables du Pigale de s’être montré réticent à fournir aux policiers des enregistrements des caméras de surveillance, «requérant qu’ils soient munis d’un mandat de perquisition».

Le SPVG, dont des enquêteurs sont affectés à l’application des lois et règlements de la Régie, n’a pas été en mesure d’indiquer samedi au Journal si de nouvelles interventions ont eu lieu au Pigale depuis la décision rendue par la régisseuse Ouellette.