Osheaga: Alicia Moffet réalise un rêve!

PARC JEAN-DRAPEAU | Les festivaliers ne pouvaient rêver d’une plus belle température ! La seconde journée du festival Osheaga s’est entamée sous un soleil radieux !

• À lire aussi: [PHOTOS] Osheaga : la première journée en 12 images

• À lire aussi: Osheaga: c’est parti pour les festivaliers habillés de toutes les couleurs

• À lire aussi: Osheaga: Charlotte Cardin touchante, intense, charismatique, énergique

N’empêche, plusieurs cherchaient les zones d’ombre. Il faut dire que la reconfiguration du site, en raison d’un nouveau plan d’aménagement du Parc Jean-Drapeau, qui a eu pour effet d’enlever la Scène des Arbres, empêche dorénavant le passage au sous-bois et contraint les festivaliers à les contourner. Certaines toiles étaient tendues, notamment sur la colline, les canons à eau aspergeaient le devant des scènes comme à leur habitude, mais la présence des nuages venant voiler le soleil plombant était des plus appréciées.

Dynamique Alicia Moffet !

Au milieu de l’après-midi, la québécoise Alicia Moffet qui était sur la scène de la rivière Bell, à réaliser selon ses mots un rêve de jeune fille.

Thierry Laforce / Agence QMI

La jeune chanteuse de 25 ans n’a semblé aucunement incommodée par cette tâche loin d’être évidente qui lui incombait d’animer la scène principale alors que les festivaliers sont en général peu attentifs et se promènent plutôt ici et là.

Souriante, visiblement heureuse et toute vêtue de jeans, elle a ouvert son spectacle avec sa chanson Your Knife, l’un des titres de son deuxième album, Intertwine, paru en 2022.

« Quel honneur d’être avec vous aujourd’hui, on va avoir du fun ! Je veux vous danser », a lancé l’ancienne participante à La Voix et à l’émission canadienne The Next Star.

Thierry Laforce / Agence QMI

L’autrice-compositrice-interprète était très honorée de se produire sur la même scène que Billie Eilish. Au nom de la mégastar, des cris stridents ont fusé de toutes parts.

Fouki en surprise !

Thierry Laforce / Agence QMI

La chanteuse a ensuite offert deux pièces inédites, dont Fall Into you, chanson inspirée de Fred Again dont le rythme soutenu au drum et à la basse à particulièrement plu.

« Osheaga, vous êtes insane !!! », s’est émerveillé l’artiste, heureuse de l’accueil chaleureux qu’elle recevait avant d’enchaîner avec son tout dernier single Didn’t try, une ballade écrite suite à sa séparation.

Thierry Laforce / Agence QMI

Moffet a ensuite aussi offert avec énergie la pop et urbaine Open Mind, au grand plaisir de la foule et de ses fans. L’arrivée surprise du rappeur Fouki fût assurément un autre beau grand moment. Venu interpréter avec elle leur single Ciel, le rappeur a enthousiasmé le parterre.

Thierry Laforce / Agence QMI

Run to you et la chanson succès pop Lullaby, pour laquelle elle s’est mérité un disque d’or l’année dernière, sont finalement venues conclure la prestation d’Alicia Moffet.