Voici cinq films pour les amoureux des chiens (...et ils sont tous drôles et attendrissants)

Les chiens n’ont pas besoin de pratiquer des sports avec brio, de réussir des acrobaties dignes des meilleures troupes de cirque ou de voler tels des superhéros. Leur sensibilité, leur intelligence et leur instinct sont amplement suffisants pour en faire des compagnons de vie dignes de mention. Voici cinq films où les chiens jouent un rôle important tout en étant bien plus que beaux.

Chien (V.O. Dog)

Photo fournie par Metro Goldwin Mayer

Channing Tatum en a plein les bras avec Lulu, un berger belge malinois qui, tout comme lui, a servi dans l’armée américaine. Forcé de prendre la route avec ce chien pour en assurer la présence aux funérailles d’un soldat, il sera entraîné dans d’innombrables péripéties bien malgré lui. Le partenaire de voyage canin n’étant pas de tout repos, l’homme n’apprécie pas les premiers moments passés en sa compagnie, même s’ils mettent du piquant dans cette aventure. Mais la période d’adaptation passée, l’improbable duo devient beaucoup plus fort.

> Offert sur Prime Video

Clifford le gros chien rouge (V.O. Clifford The Big Red Dog)

Photo fournie par Paramount Pictures

Clifford est un chien rouge tout petit et tout mignon. Mais pas pour longtemps, car du jour au lendemain, il devient gigantesque. Malheureusement pour lui, il a posé les pattes à New York et disons que les habitants n’ont pas le plus bel accueil à lui réserver. Heureusement, il peut compter sur Emily, une fille qui l’aime inconditionnellement et qui a la ferme intention de lui permettre de retrouver sa taille. Or, ça ne se fera pas en claquant seulement des doigts. Comme le chien, l’épopée est attachante à souhait pour toute la famille.

> Disponible sur Prime Video

Mes vies de chien (V.O. A Dog’s Purpose)

Photo fournie par Universal Pictures

Qui a dit que les chiens n’avaient qu’une seule vie ? Sûrement pas l’adorable Bailey qui sème le bonheur partout où il passe, peu importe son apparence. Car celui qui a commencé comme golden retriever va se réincarner plusieurs fois, changer de maître et vivre de nombreuses péripéties afin de connaître son but dans la vie. Il va mener une quête de sens comme tant d’humains. Un charmant et touchant long métrage où la vedette est sans contredit Bailey, peu importe sa race.

> À regarder sur Club illico, Netflix ou Prime Video

A Dog Year

Photo fournie par HBO Films

Parfois, il faut un animal qui déplace de l’air pour venir à bout d’un blocage qui paralyse un être humain. L’écrivain Jon Katz (Jeff Bridges) a beau voir l’adoption d’un border collie comme un poids dans son existence, il n’en reste pas moins que ce geste viendra le sortir du marasme créatif qui le ronge. En pleine crise existentielle, il doit s’occuper d’une bête qui souffre aussi de problèmes évidents et qui a besoin qu’on s’occupe d’elle. C’est tout un contrat, mais le jeu en vaudra la chandelle.

> Sur Crave

Belle et Sébastien

Photo fournie par Gaumont

C’est l’histoire d’une belle amitié, douce et profonde. Une histoire qui attendrit instantanément et longtemps. Dans les Alpes françaises, un garçon tombe nez à museau avec un gros chien que les villageois soupçonnent d’être un monstre. Pourtant, l’animal n’est rien de tout ça. Alors que la Deuxième Guerre mondiale bat son plein, quantité d’hommes n’entendent pas à rire. Ils se frottent toutefois à Sébastien, un garçon déterminé dont la mission est de protéger Belle, ce chien avec qui la chimie est évidente.

> Pour les abonnés du Club illico