Quand les mensonges deviennent lourds à porter

Le trentième anniversaire qu’il s’apprête à célébrer prochainement sera l’occasion d’un nouveau départ pour Alexandre (dont le prénom a été changé). Depuis qu’il a quitté le domicile de ses parents, il y a près de dix ans, il n’a jamais arrêté d’enjoliver son quotidien. Alexandre était mythomane, mais il s’est dernièrement repris en main.

Son échec universitaire et sa situation professionnelle chaotique ont paralysé socialement Alexandre, qui vient d’un milieu plutôt favorisé. «Ayant simplement un diplôme de cégep, je me suis reconverti comme vendeur de systèmes d’alarme résidentiels. Au début, j’étais plutôt motivé, mais quand j’ai annoncé à mes parents que j’avais trouvé cet emploi, mon père m’a dénigré. Je me suis senti vraiment honteux, et ce sentiment n’a fait que grandir avec le temps. Je dois préciser que mon père est médecin spécialiste en oncologie, ma mère est neurologue, et ma sœur est maintenant anesthésiste. Je suis le canard boiteux de la famille.»

À cause de la réaction de ses parents, l’estime d’Alexandre a dégringolé, d’autant plus qu’il n’avait personne dans son entourage à qui se confier. «J’ai commencé à mentir à mes parents, en leur disant que j’avais eu une promotion, que j’étais devenu gérant de la compagnie qui m’emploie, puis actionnaire, et ensuite propriétaire de la compagnie. Petit à petit, le mensonge a pris une place importante dans ma vie, car c'était un moyen d'éviter de voir la triste réalité. J’avais l’impression d’être plus intéressant pour mes parents, mais aussi pour mes amis.»

Mensonge amoureux

Après l’échec d’une première relation amoureuse à qui il avait confié son secret, Alexandre a adopté le mensonge dans toutes les sphères de sa vie. «Dès que je pouvais inventer quelque chose qui allait me rendre plus intéressant, je le faisais presque inconsciemment. J’ai, par exemple, dit à mon ex-copine qu’elle était la première, que je n’avais jamais eu de relations sexuelles avant elle. Mentir est devenu comme une seconde nature, les mots sortaient avant que j’aie eu le temps de réfléchir à ce que je disais.»

Bien entendu, au fil du temps, sa copine s’est aperçue que tout ce qu’il disait n’était pas forcément vrai et, surtout, qu’il n’avait pas les moyens financiers qu’il prétendait avoir, même s’il plaidait des retards d’impôts, un vol de la comptable, des fournisseurs qui voulaient se faire payer en avance, des problèmes de trésorerie dus à un employé indélicat...

«Je me suis rendu compte que je n’étais pas plus heureux en multipliant les mensonges, bien au contraire. C’était devenu très lourd sur mes épaules. J’étais au bord du burn-out lorsque ma sœur m’a annoncé qu’elle était enceinte et qu’elle voulait que je sois le parrain de son fils. Ça a provoqué un déclic en moi, je ne voulais pas être le “mononcle menteur” de la famille, et j’ai décidé de changer.»

Après s’être confiée à sa sœur, cette dernière a choisi de l’aider et de l’accompagner dans sa démarche, qui passe notamment par un suivi hebdomadaire chez un psychiatre.

Comment reconnaître un mythomane?

Pour le neuropsychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik, «la mythomanie nous est nécessaire comme mode d’identification. Elle est fondatrice de notre destin.» Le mythomane a souvent un grand désir de reconnaissance et une forte dépendance au regard de l’autre, ce n’est pas un manipulateur. Il embellit sa réalité pour exister davantage dans le regard des autres. Un mythomane vous regarde dans les yeux et croit à ce qu’il dit, il n’avouera donc jamais qu’il ment. Le contredire pourrait même s’avérer contre-productif parce qu’il va s’entêter dans ses histoires pour ne pas perdre la face.