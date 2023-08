Ta religion ne t’autorise pas à battre tes enfants!

Comme mon confrère Laurent Lavoie nous l’a appris cette semaine, un père de famille de la Mauricie a écopé de cinq mois de prison pour avoir battu et fouetté à coups de ceinture pendant des heures ses filles âgées de 18 et 16 ans.

Leur crime? Elles communiquaient avec des garçons.

Le lendemain des faits, la cadette est allée à l’école avec des marques au visage alors que l’aînée est restée à la maison car elle souffrait entre autres d’un traumatisme crânien léger.

«C’est correct dans ma religion!»

Afin d’excuser son geste, l’homme, d’origine marocaine et de foi musulmane, a tenté de brandir la carte de la «spécificité culturelle» en disant que dans sa religion, ce genre de correction est permis et que lui-même avait été battu par ses parents.

Heureusement, la juge a refusé de tenir compte de la religion de l’accusé lorsqu’elle a prononcé sa sentence.

Mais elle a quand même dit: «En ce qui concerne la culpabilité morale de l’accusé, le Tribunal doit considérer le fait que son comportement peut être toléré ou accepté dans son pays d’origine, sans l’annihiler totalement»...

Considérer le fait que son comportement peut être «toléré» ou «accepté» dans son pays d’origine?

Primo, pas sûr que tous les Marocains musulmans trouvent ça acceptable de battre leurs enfants! Ce n’est pas parce que l’accusé a lancé cette affirmation que c’est vrai!

Et deuxio, l’homme ne venait pas tout juste de descendre de l’avion! Ça fait 10 ans qu’il vit ici!

Et il ne s’est jamais rendu compte pendant tout ce temps qu’il est interdit de battre ses enfants pendant des heures au Canada?

Que c’est considéré comme un crime grave? Quelle que soit ton origine ou ta religion?

«Nul n’est censé ignorer la loi», dit notre système de justice.

Ce principe s’applique à tout le monde, que tu aies vu le jour sur le territoire canadien ou que tu viennes tout juste d’immigrer.

C’est ça, l’égalité.

La même loi pour tout le monde.

Les mêmes droits. Les mêmes devoirs.

Les mêmes sentences si tu commets un crime.

Tu veux être considéré comme un Canadien? Tu veux jouir de tous les privilèges qui viennent avec le passeport canadien?

Eh bien, commence par respecter les lois – et les valeurs – du Canada.

Le «test des valeurs»

Voici ce qu’on peut lire sur le site d’Immigration Québec:

«Depuis le 1er janvier 2020, vous devez démontrer votre connaissance des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne si vous présentez une demande d’immigration...»

On a beaucoup ridiculisé le fameux «test des valeurs» de la CAQ lorsque le gouvernement l’a présenté.

Reste que c’est une façon de dire aux gens: «Voici les valeurs qui nous tiennent à cœur...»

(Avec, en sous-texte: «Si tu n’es pas d’accord avec ces valeurs et si tu trouves qu’elles sont incompatibles avec ta culture et ta religion, peut-être devrais-tu immigrer ailleurs, dans un pays où tu te sentirais mieux...»)

On voit souvent des pubs, à la télé, qui dénoncent la violence conjugale ou la violence contre les enfants. Ces pubs mettent le plus souvent en scène des hommes blancs.

Ça serait bien qu’on s’adresse aussi aux communautés culturelles. Dans leur langue.

Pas parce que tous les immigrants sont des batteurs de femmes, non.

Mais parce qu’il y en a AUSSI dans ces communautés.

Et parce que dans certains pays, la violence contre les femmes et les filles est plus «tolérée» et «acceptée» qu’ici.

Ce n’est pas moi qui le dis.

C’est la juge.

LES QUÉBÉCOIS SONT-ILS WOKES?

Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je n’aime pas le wokisme.

Ce qui irrite, dans cette idéologie, est l’hypersensibilité dont font preuve les minorités. Pas moyen de faire la moindre blague sans que des militants crinqués grimpent dans les rideaux et crient au racisme.

Alors, soyons cohérents ! Quand un prof de Concordia se moque de l’accent québécois, restons calmes!

Personnellement, lorsque j’entends parler allemand, c’est comme si j’entendais une machine broyer de grosses pierres. Et je trouve que la cornemuse et la musique chinoise sont des instruments de torture qui devraient être interdits par l’ONU.

J’espère que je peux dire ça sans avoir les Allemands, les Chinois et les Écossais sur le dos!

DES CANADAIR DANS LES CASERNES?

Quand la cathédrale Notre-Dame est passée au feu, à Paris, les camions de pompiers ont pris énormément de temps à arriver sur les lieux de l’incendie à cause des bouchons de circulation causés par les nombreux travaux entrepris par la mairie de la ville.

À Montréal, ce sont les trous dans la chaussée qui posent problème. Mercredi après-midi, un camion de pompiers de la caserne 25 a dû être remorqué parce qu’il s’est enfoncé dans un nid-de-poule géant.

Message à Elon Musk: à quand des camions de pompiers volants pour les grands centres urbains?

S’OPPOSER POUR S’OPPOSER

Les conservateurs critiquent le gouvernement Trudeau parce qu’il veut imposer un régime de redevance aux géants du Web.

Or, comme l’a rappelé La Presse mercredi, c’est exactement ce que les conservateurs promettaient de faire lors de la dernière campagne électorale!

Non seulement les conservateurs n’ont pas de couilles, mais ils perdent la mémoire. Décidément...

Encore un parti d’opposition qui s’oppose juste pour s’opposer. Je m’oppose à cette vision de la politique!