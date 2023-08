Technique fort productive réinventée deux fois plutôt qu’une

On se souvient tous d’avoir pêché à la ligne morte avec un ver de terre empalé sur un hameçon et un plomb attaché de 30 à 60 cm plus bas sur le fil principal.

• À lire aussi: Méconnus, délaissés et sous-estimés: essayez les «vibreux»

Cette approche a vraiment fait ses preuves au fil du temps, si bien qu’elle a été revue et améliorée. Contrairement à l’époque où on se servait d’un gros fil, de n’importe quel type d’hameçon et de pesée, aujourd’hui, on tente d’être le plus subtil et le plus méthodique possible.

Recette originale

Pour le drop shot, on se sert d’un fil en fluorocarbone de 6 ou 8 livres de résistance ou tout au moins d’un bas de ligne invisible de trois mètres et plus. On attachera sur le fil un hameçon à hampe courte de taille 4 à 1/0 en se servant du nœud Palomar et on laisse une longueur de corde de 30 à 50 cm derrière le montage. Vous devez vous assurer que la courbe de l’hameçon est orientée vers le haut. Si ce n’est pas le cas, repassez l’extrémité du fil dans l’œillet, ce qui devrait le faire pivoter dans le bon axe. Au bout du fluo, installez un lest de 1⁄4 à 1⁄2 once en fonction du courant et de la profondeur. Une pesée en tungstène est habituellement de 30 à 35 % plus compacte que le plomb. De plus, il est plus facile de détecter manuellement les changements au niveau des transitions avec ce type de matériaux. À titre de leurre, on positionne une offrande souple imitant un mené, une écrevisse, une sangsue, un ver, etc.

Sur l’eau

Il est possible de lancer le tout et de récupérer doucement en faisant vibrer subtilement le bout de la canne. À la dérive contrôlée, vous ne voulez pas que votre drop shot soit dans un angle de 45 degrés ou plus de votre position, sans quoi vous perdrez le contact avec le fond ainsi qu’avec les poissons. Vous devez alors accroître votre vitesse au moteur électrique pour compenser l’angle de dérive ou utiliser un tungstène plus lourd. Quand vous vous sentez retenu ou que vous percevez une attaque, effectuez un ferrage graduel.

Au vivant

Comme je vous l’expliquais dans mon texte du 23 juin dernier sur les sangsues, il est possible de se servir à son avantage de ces appâts vivants fort vigoureux. On les installe sur l’hameçon, en les empalant juste sous la ventouse. Le doré adore ce montage. Il est également astucieux de remplacer le lest en tungstène par une tête de jig qui servira de pesée, sur laquelle vous ajouterez une deuxième sangsue. Vous pourriez même utiliser un ver de terre piqué par le nez ou une combinaison des deux. Vous seriez alors en mesure d’intéresser à peu près toutes les espèces de poissons.

Formule améliorée

À la pêche, on doit trouver ce qui plaît aux poissons et comme vous le savez, le menu qu’ils préfèrent change souvent en fonction des conditions, de la nourriture disponible dans le secteur et de l’environnement qu’ils côtoient.

Au Québec, on a le droit de pêcher avec trois hameçons au total (simple, double ou triple). Pour maximiser vos chances, pourquoi n’essayeriez-vous pas d’attacher deux hameçons à drop shot à 20 cm de distance, puis une tête de jig 20 cm plus bas ? Par exemple, vous pourriez présenter trois lombrics, trois sangsues, etc. Cependant, ce que je crois être le summum pour découvrir ce qui plaît aux poissons visés : un ver de terre en haut, une sangsue sur le crochet du milieu, puis un leurre souple de petite taille sur la tête de plomb accompagnée d’un ver ou d’une sangsue à votre choix. Simple et drôlement efficace, vous pourrez déjouer les percidés, les truites, les ombles et plusieurs autres familles de bagarreurs.

Bonne pêche.

► Je vous invite à me suivre sur Facebook.