Temple de la renommée du baseball québécois : Aucoin et Savoie officiellement immortels

L'ancien lanceur des Expos, Derek Aucoin et l'une des pionnières du baseball féminin au Québec, Stéphanie Savoie ont officiellement été immortalisés sur les murs du Temple de la renommée du baseball québécois, samedi, à l'intérieur du Stade Canac.

La cérémonie empreinte d'émotion s'est déroulée en fin après-midi, quatre ans après annonce de leur intronisation en 2019.

Le président des Capitales de Québec, Michel Laplante y est allé de quelques mots et anecdotes devants parents et amis, s’assurant de bien rendre hommage à l’ancien lanceur des ligues majeures décédé en 2020 au terme d'un difficile et courageux combat contre un cancer du cerveau.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

C’est donc sous les yeux humides de sa femme Stéphanie que la plaque de Derek Aucoin a été dévoilé par son fils Dawson alors qu’ils étaient tous deux remplis de gratitude et de fierté.

«C’est touchant d’être ici aujourd’hui, ça permet de s’assurer qu’il ne sera jamais oublié. On est très reconnaissant de pouvoir être ici aujourd’hui pour souligner son apport au baseball au Québec», lance sa femme.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«Je suis vraiment content d’être ici aujourd’hui et ça me rends extrêmement fier de mon père. Même s’il n’est pas ici aujourd’hui je suis sûr qu’il serait énormément content de voir ça», ajoute son fils qui portait fièrement le 66 sous son veston sur un iconique chandail bleu poudre des Expos.

Le jeune joueur de baseball a ensuite soulevé à la blague qu’il devait commencer à se préparer pour le lancer protocolaire puisqu’il ne voulait pas que le receveur ait à plonger pour capter la balle.

Une première athlète féminine

De son côté, la plaque de Stéphanie Savoie avait également une signification particulière puisqu’elle est officiellement devenue la première athlète féminine à être honorée de la sorte.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«Ça représente tellement d’années, tellement de travail et j’en suis vraiment reconnaissante. J’ai toujours adoré jouer au baseball et de voir qu’après tout ça c’est qui en ressort c’est incroyable parce que tu ne joues pas nécessairement pour ça», souligne celle qui est aujourd’hui enseignante en éducation physique.

La native de La Pocatière souligne également qu’elle est ravie de voir les progrès qui ont été fait au sein du baseball féminin depuis les dernières années.

«Il y a un énorme travail qui est fait depuis les dernières années pour le baseball féminin et c’est incroyable l’évolution qu’il y a eu depuis que j’ai quitté les terrains. C’est vraiment beau de voir ça», souligne-t-elle.

«Ma fille de 6 ans commence tout juste à jouer et c’est le fun de voir comment ça évolue parce qu’avant il y avait une seule fille parmi des centaines de gars et maintenant c’est 15, 20 filles», a-t-elle ajouté.

Pour ajouter à son intronisation, cette dernière est également devenue la plus jeune membre, hommes et femmes confondus, de ce Panthéon qui regroupe les anciens joueurs Claude Raymond, Ronald Piché et Denis Boucher, entre autres.