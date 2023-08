Allégations de racisme: une mère poursuit une entreprise aérienne

Une mère de famille de Los Angeles a déposé une poursuite contre la compagnie aérienne Southwest Airlines qui aurait fait preuve de «racisme flagrant», selon elle.

Mary MacCarthy soutient qu’un employé de l’entreprise n’a pas cru que sa fille de 10 ans, Moira, était la sienne, en raison de sa couleur de peau plus foncée, selon le «New York Post».

Alors qu'elles étaient à bord d’un vol de la Californie qui se dirigeait vers le Colorado pour assister aux funérailles d’un proche, en octobre 2021, un employé de la compagnie aérienne a appelé le département de police de Denver pour «signaler Mme MacCarthy pour trafic d'enfants présumé», selon les documents judiciaires.

À leur arrivée, la mère et la fille ont donc été interpellées par les policiers. Elles ont dû être interrogées. L’enfant a fondu en larmes lors de l’interrogatoire. De son côté, Mary MacCarthy a eu le sentiment d’être «attaquée».

«Il n'y avait aucune raison de croire que Mme MacCarthy faisait du trafic d’enfant avec sa propre fille, selon la poursuite. La seule motivation de l'appel de l'employé était la conviction que la fille de Mme MacCarthy ne pouvait pas être sa fille parce qu'elle est une enfant biraciale.»

Elle réclame des dommages et intérêts compensatoires pour détresse émotionnelle et pour payer les frais juridiques. Le montant de la poursuite n’a pas été dévoilé.

L'avocat de Mary MacCarthy, David Lane, a indiqué que le but de la poursuite était que l’entreprise américaine soit tenue responsable et qu’elle réexamine sa formation et ses politiques.

«En utilisant le profilage racial pour amener la police de Denver à arrêter des voyageurs innocents, Southwest Airlines a tenté de s'attaquer sérieusement à l'activité criminelle du trafic sexuel, et ce, en utilisant une formule simple et stéréotypée», a-t-il dit à «Newsweek».