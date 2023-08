Bande dessinée: départ en lion

Deux artistes au sommet de leur art. Deux albums exceptionnels. Michel Rabagliati et Philippe Girard lancent magistralement la rentrée automnale québécoise.

Que diantre pouvait donc faire le québécois Philippe Girard après son extraordinaire Leonard Cohen, sur un fil publié chez Casterman en 2021 ? Un autre grand livre, rien de moins. Second titre publié chez le célèbre éditeur belge, le bédéiste se penche cette fois-ci sur la palpitante vie du Canadien Gérald Bull, un scientifique devenu marchand d’armes.

Photo fournie par les Éditions Casterman

« Mon plus grand rêve d’auteur était d’être du catalogue de Casterman, où furent publiés les Tintin. Une fois fait, ils m’ont contacté à ma grande surprise pour un nouveau projet. Après leur avoir proposé quelques idées, ils m’ont envoyé un scénario sur Alan Turing. Ça m’a ouvert les yeux sur leur volonté d’aller dans une certaine direction, raconte Girard. C’est là que j’ai pensé à Bull. Cette année marque le 20e anniversaire de l’envahissement de l’Irak par les États-Unis, et Bull était au cœur de cette guerre ».

La mort d’un rêve

En effet, le scientifique s’acharnait depuis plusieurs décennies à développer un supercanon permettant la mise en orbite de satellite. Hélas, l’Histoire nous rappelle tristement que les forces militaires récupèrent les avancés scientifiques pour d’autres desseins. L’album pose la question suivante : jusqu’où doit-on aller pour réaliser ses rêves ? Pour Bull, le prix à payer fut une balle dans la nuque. Obsédé par la volonté de mener à terme son projet, il va jusqu’à accepter de flirter avec des forces destructrices.

Alors qu’il est dépeint comme un traître dans les livres d’Histoires, l’artiste le considère davantage comme un homme naïf.

« Si on s’intéresse à sa vie de manière journalistique ou objective, c’est le parcours d’un homme qui joue à un jeu très dangereux qu’on effleure. Comment peut-on construire des armes et être naïf au point de croire que l’industrie de l’armement ne voudra pas ensuite les récupérer ? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Bull était un humaniste. L’homme était animé par de nobles intentions. Très tôt dans son parcours, il fut manipulé. » C’est autour de cette idée que l’album s’articule. Comme pour Cohen, Girard traverse de l’autre côté de la façade et nous convie dans les coulisses psychiques d’un rêveur. Par le truchement du réalisme magique, il humanise Bull, le dote d’une épaisseur. Alors que la vie documentée de Gérald Bull tient en à peine 15 pages, l’auteur réussit à en faire un être de chair, complexe, multiple, auquel on s’identifie par le biais de ses contradictions.

Un pari réussi

« J’ai vite aimé mon personnage. Des gens de mon entourage l’ayant connu m’ont confirmé qu’il était un homme foncièrement bon, chaleureux. Paradoxalement, il vendait des armes. Cette tension était suffisamment forte pour propulser le récit. » Comme le supercanon de Bull, c’est à une altitude stratosphérique que Girard projette son récit. Il livre un album au découpage haletant, goulûment illustré et bonifié de somptueuses doubles pages rappelant les grands maîtres Jack Kirby et Will Eisner.

Il réussit le pari fou de nous faire aimer celui que l’Histoire considérait jusqu’ici comme un vulgaire paria. Plus que jamais, Philippe Girard est au sommet.

Nouveau tour de force

Qu’une bande dessinée produite par un artiste local constitue un rendez-vous attendu par plusieurs dizaines de milliers de lectrices et lecteurs québécois aurait relevé de la science-fiction il y a à peine 25 ans.

C’est l’inimaginable tour de force qu’a réussi Michel Rabagliati, auteur de la série Paul publiée aux éditions La Pastèque. Cumulant les premières (première BD québécoise adapté au cinéma ; premier auteur local à remporter un prix Fauve au Festival de la bande dessinée d’Angoulême puis un second ; premier bédéiste à être décoré de l’Ordre national du Québec et fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en France ainsi qu’au Québec ; premier artiste à faire l’objet d’une monographie avec Paul co-signé par Michel Giguère), il surprend une fois de plus en changeant de format avec son nouvel opus intitulé Rose à l’île.

Photo fournie par les Éditions La Pastèque

Après neuf albums BD, Rabagliati passe au roman illustré, et ce, sans trahir l’essence de son personnage chouchou.

Nouvelle formule

Première observation, une fois la surprise du format roman passée, c’est l’absence du nom « Paul » en couverture qui frappe.

« Rose à l’île, ce n’est pas une nouvelle série qui commence. C’est un livre pandémique. Déjà, j’étais dans la grande solitude après Paul à la maison, la pandémie m’a achevé. C’était d’abord un projet pour me sécuriser, me stabiliser, pour me faire tenir au jour le jour, me confie l’artiste. Et puis, quoi raconter ? Je souhaitais avancer comme artiste, et j’avais mal au bras suite aux deux derniers albums. Mon voyage à l’île Verte avec ma fille m’a semblé un bon filon. J’avais envie de légèreté dans l’exécution. Il y a quelque chose de libérateur là-dedans. »

Exit, donc, le cadre rigide de la bande dessinée, le crayonné, l’encrage, les cases. Pendant deux ans, Rabagliati, habité d’un sentiment de totale liberté, produit près de 250 superbes illustrations au plomb à un rythme quotidien, qu’il incorpore ensuite à sa prose efficace et sans fioriture. Graphiste de formation, Rabagliati a d’abord écrit le livre à même un logiciel, lui permettant ainsi de pleinement contrôler la mise en page. Une méthode peu orthodoxe, mais qui sert à merveille Rose à l’île.

Ce format est d’ailleurs propice à un plus grand sentiment d’intimité.

De l’intime à l’universel

Bien que nous retrouvons avec bonheur Paul, ce roman illustré est résolument tourné vers sa fille.

« J’avais envie de décloisonnement, mais aussi de parler à ma fille, de me rapprocher d’elle. »

Le regard attendri qu’il pose sur sa Rose nous va droit au cœur.

Plusieurs pères se reconnaîtront, d’ailleurs. Traduit dans huit langues, dont l’anglais, l’italien et le chinois, Paul réussi, comme la ménagerie de papier de Michel Tremblay, à toucher bien au-delà de nos frontières. Rabagliati aurait-il trouvé le format idéal lui permettant comme l’auteur des Chroniques du Plateau Mont-Royal de publier à un rythme soutenu ? L’avenir nous le dira. Certes, cette nouvelle livraison bousculera les habitudes de certains admirateurs et admiratrices.

Néanmoins, elle réussira à n’en point douter à joindre un nouveau public, récalcitrant au médium de la bande dessinée.

Après avoir décloisonné le cadre confidentiel des aficionados du genre, Michel Rabagliati part à la conquête d’un nouveau lectorat, tout en graciant ses admirateurs de la première heure d’un récit bienveillant, chavirant, dans lequel nous nous reconnaissons tous. Paul, c’est moi. Paul, c’est vous.