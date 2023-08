Bilan des Fêtes de la Nouvelle-France: les drag-queens et le cabaret grivois rapportent

La programmation grivoise et le spectacle de drag-queens ont attiré les foules, notamment samedi soir, aux Fêtes de la Nouvelle-France (FNF) alors que les gens faisaient la file jusqu'à la rue pour avoir une place dans le Cabaret à Boisdon.

Si le passage de l’humoriste Charles Beauchesne et celui du chanteur de Kaïn, Steve Veilleux, ont particulièrement retenu l’attention, c’est toutefois la prestation de drag des Folles du Roy qui aura davantage attiré de nombreux spectateurs.

Il faut croire que les controverses autour de l’art de la drag n’existaient pas en Nouvelle-France, puisque le cabaret n’aura pris que quelques minutes à se remplir pour assister à cette prestation qui en valait la peine.

«C’est absolument extraordinaire et au-delà de nos attentes. Non seulement on a fait salle comble tous les soirs, mais après 15 minutes le cabaret était plein samedi et ça attendait encore jusqu’à la rue», lance le personnage et propriétaire du cabaret, Jacques Boisdon.

Il explique que la drag ne date pas d’hier: à l’époque de la Nouvelle-France, les hommes se costumaient en femmes au théâtre parce que celles-ci n’avaient pas le droit de monter sur scène.

«Ça a été une réussite chaque soir, mais il y avait vraiment un gros engouement pour le spectacle de drag. C’est une belle manière de parler de notre culture, de notre héritage et de notre histoire autrement», ajoute la directrice générale de l’événement, Marie-Ève Jacob.

Une bonne année

Le nouveau cabaret et les nombreuses autres activités ont permis à l’organisation des Fêtes de la Nouvelle-France de dresser un bilan positif de la 26e édition, qui se déroulait sur quatre jours.

«Les gens adorent ce nouveau concept qui permet de les faire veiller un peu et ils ont surtout adoré la programmation. Soir après soir, il y avait une magie qui s’installait en raison de la proximité et c’était vraiment beau à voir», souligne Adamo Ionata, mieux connu sous le nom de Jacques Boisdon.

Permettant beaucoup plus de latitude en raison de sa superficie, Marie-Ève Jacob se disait ravie d’avoir instauré «la place publique» sur le site de l’Assemblée nationale cette année.

Une expérience à refaire

Celui-ci était d’ailleurs bondé lors de la visite du Journal, samedi, alors que de nombreuses activités combinaient soigneusement divertissement et histoire.

Avec de tels succès, il ne faudrait pas se surprendre de voir la place de l’Assemblée nationale convertie en place publique et la Poudrière transformée en Cabaret à Boisdon de nouveau l’an prochain.

«Incarner Jacques Boisdon, le propriétaire du cabaret pendant les trois soirs, c’est probablement un des plus beaux contrats que j’aie faits de ma vie. J’étais sidéré de voir la participation des gens et j’ai vraiment eu du plaisir et j’espère être de retour pour longtemps», a conclu Adamo Ionata.