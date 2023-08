Drag-queens du Québec: «On a vraiment une belle communauté drag au Québec» – Michel Dorion

Drag-queen, fondateur de la première agence consacrée à cet art et copropriétaire du bar Le Cocktail, Michel Dorion garde le doigt sur le pouls de sa communauté depuis 35 ans déjà. Et celle-ci ne cesse de croître, l’artiste estimant à «plus de 200» le nombre de reines québécoises actives. «Notre industrie va bien, elle est en santé», assure-t-il.

La scène drag québécoise a beaucoup changé depuis les débuts de Michel Dorion, à la fin des années 1980. Son effervescence actuelle attire davantage d’attention médiatique depuis quelque temps, encourageant une relève foisonnante, avide aussi bien de fans que de projecteurs braqués sur elle.

Mais combien d’entre elles vivent entièrement de leur art? «Pas énormément», avance Michel Dorion.

«Il y en a, mais c’est un métier qui coûte excessivement cher. Beaucoup d’entre elles ont des métiers connexes – maquillage, coiffure, etc. –, travaillent dans des bars ou poursuivent des études. On a vraiment une belle communauté drag au Québec», avance-t-il.

L’envers du décor

C’est d’ailleurs pour cette raison que Michel Dorion a fondé l’agence Midor, l’an dernier, histoire d’offrir un encadrement et un milieu d’entraide pour ses protégées. Il en dévoile les coulisses chaque semaine dans la docu-série L’agence, sur les ondes de Moi et cie, conviant les téléspectateurs à plonger dans le quotidien de ses artistes, des préparatifs jusqu’à leurs performances scéniques.

Si une seconde saison n’a pas encore été confirmée par les Productions déferlantes, Michel Dorion garde les doigts croisés.

«C’était intimidant d’ouvrir les portes de mon agence aux caméras. Mais je suis tellement fier du résultat et je sais qu’il y a encore plein de choses qu’on pourrait montrer et raconter dans une deuxième saison», confie-t-il.

D’ici là, l’artiste n’a pas l’intention de se la couler douce, planchant présentement sur la première édition des Rendez-vous de la drag. Michel Dorion et Rita Baga seront les hôtesses de ce festival visant à célébrer cet art sous toutes ses formes. Drag-queens et drag-kings d’ici et d’ailleurs y rencontreront le public le temps de performances, de signatures d’autographes et de prises de photos.

De grands noms présents

En plus des Québécoises Mona de Grenoble, Barbada de Barbades, Crystal Starz, Sasha Baga et autres Kiara, des stars internationales de la trempe de Lolita Banana, Drag Couenne ou encore Soa de Muse ont toutes confirmé leur présence.

«Ça fait longtemps que je rêve de réaliser ce projet-là. On prépare la première édition, mais j’aimerais vraiment que ce soit une tradition, que ça grossisse d’année en année», avance Michel Dorion.

♦ Les Rendez-vous de la drag se tiendront les 28 et 29 octobre au Palais des congrès de Montréal. La série L’agence est quant à elle diffusée les lundis à 21 h sur les ondes de Moi et cie.

Michel Dorion