[EN IMAGES] Saviez-vous que Québec a déjà eu un quartier chinois?

Des villes comme Vancouver, Toronto et Montréal ont des quartiers chinois bien connus. Celui de Vancouver est le plus grand au pays et l’un des plus vieux en Amérique du Nord. À partir de la première ruée vers l’or, en 1858, plusieurs Chinois ont immigré au Canada dans le but de s’enrichir. Plus tard, ils travailleront à la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique. Mais saviez-vous que la ville de Québec avait elle aussi accueilli un quartier chinois?

Dès 1891, deux immigrants chinois viennent s’établir dans le quartier Saint-Roch. Rapidement, un «quartier chinois» se forme, constitué d’un quadrilatère de quelques rues, aux alentours de la rue des Prairies et dans la côte d’Abraham. Il s’effritera cependant au cours de la seconde moitié du XXe siècle. La carte suivante donne une idée de la délimitation du quartier chinois de Québec. Les punaises rouges indiquent les adresses mentionnées dans cet article. Des commerces tenus par des propriétaires chinois se trouvaient également à l’intérieur de l’enceinte du Vieux-Québec.

Racisme et répression

En 1885, le gouvernement fédéral vote une loi restreignant l’entrée des Chinois au Canada. Celle-ci impose une taxe d’entrée de 50$ aux immigrants en provenance de la Chine. En 1900, la taxe est augmentée à 100$, puis elle monte à 500$ en 1903. Puisque l’entrée au Canada est onéreuse, la communauté chinoise y est composée presque exclusivement d’hommes seuls qui ont immigré pour des raisons économiques. Les femmes, peu nombreuses, resteront minoritaires. Ainsi, en 1921, elles représentent à peine 5,2% de la communauté. Malgré tout, celle-ci s’agrandit rapidement à Québec, passant de 2 personnes en 1891 à environ 450 en 1923.

Archives nationales à Québec, fonds J. E. Livernois (P560, S3, P210415 et P560, S3, P210414) Photo : J. E. Livernois.

En 1923, la Loi de l’immigration chinoise vient interdire l’entrée au Canada de toute personne d’origine chinoise, ou presque; cette interdiction sera maintenue pendant 24 ans. On voit alors la communauté diminuer, et ce, jusque dans les années 1940. D’après le recensement de 1951, Québec ne compte plus à cette époque que 145 habitants d’origine chinoise.

Archives nationales à Québec, fonds J. E. Livernois (P560, S3, P210731-B). Photo : J. E. Livernois.

On retrouve à Québec une branche de la Ligue anti-péril jaune. Cette organisation ouvertement sinophobe s’oppose à l’immigration asiatique au Canada. La branche de Québec, active dès 1910, est toutefois moins virulente que ses homologues canadienne et américaine. Le racisme est aussi présent chez les résidents de Saint-Roch, qui se plaignent des «vices» et de la compétition «déloyale» des commerces chinois. Les journaux rapportent de nombreux actes de violence et de vandalisme à l’encontre de la communauté asiatique.

Archives nationales à Québec, fonds J. E. Livernois (P560, S3, P163110-4). Photo : J. E. Livernois.

Les buanderies

Le recensement de 1901 indique qu’on dénombrait à cette époque 28 habitants chinois à Québec. L’ensemble de ceux-ci travaillaient dans le domaine de la blanchisserie; en 1910, on comptait au moins une vingtaine de buanderies chinoises dans la ville. C’est que ce type de commerces n’exigeait qu’un faible investissement de départ et entraînait peu de pertes en cas de fermeture. Malheureusement, les commerces tenus par des immigrants asiatiques ont été rapidement associés à différents vices et stéréotypes racistes: prostitution, consommation d’opium et jeux de hasard. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les journaux sont restés généralement hostiles à cette communauté. Ainsi, «dans l’imaginaire populaire, les buandiers chinois pratiquaient plusieurs activités mystérieuses et sinistres à l’arrière de leur commerce1», selon Christian Samson. Les traces de cette population dans les archives sont donc le plus souvent négatives.

Au début des années 1920, les blanchisseries et buanderies chinoises avaient l’obligation de se procurer auprès de la Ville un permis dont le prix variait entre 50$ et 75$. On trouve dans les journaux des mentions de permis non payés.

Archives nationales à Québec, fonds J. E. Livernois (P560, S3, P161865). Photo : J. E. Livernois.

L’épicier Sung Lung et la naissance d’un quartier

Vers 1916, Sung Lung ouvre une épicerie au 138-140, côte d’Abraham, dans une maison qu’il vient d’acquérir. L’immeuble sert également de lieu de rencontre pour la Chinese National Association League. Cette épicerie serait possiblement la première propriété d’un immigrant chinois, ce qui en ferait en quelque sorte le lieu de naissance du quartier chinois. Aujourd’hui démoli, l’immeuble était voisin de l’édifice de la coopérative Méduse, en haut de l’escalier de la Chapelle, et se trouvait à l’endroit où une terrasse a été aménagée en 2001.

On ne sait pas à quel moment Sung Lung est arrivé à Québec. Cependant, on trouve huit mentions de son nom dans le fonds d’archives de la Cour des sessions de la paix . Le 17 mars 1913, il aurait été présent dans une maison de jeu illégale, située au 12, rue Cook, appartenant à un dénommé Soo Hoo One. On sait en outre que le 4 septembre 1913, il résidait au 9, rue Richelieu et qu'un buandier du nom de Sing Song l’a accusé d’y tenir une maison de jeu et une fumerie d’opium. En 1914, Albert Hum l’a accusé de la même chose. En 1915, Lung résidait au 132-134, côte d’Abraham, où il fut soupçonné de cacher de l’opium «dans le but de le fumer ou de l’aspirer, ou de le faire fumer ou respirer par d’autres personnes qui fréquentent habituellement ladite maison». Un mandat de perquisition est émis, et on l’arrête pour avoir tenu une maison de jeu publique et «pour avoir eu en sa possession, pour d’autres fins que des fins scientifiques ou médicinales, de l’opium», ce à quoi il plaidera non coupable. En 1923, il est de nouveau appréhendé lors d’une saisie, au 136, côte d’Abraham, pour possession de matériel servant à la consommation d’opium. Sa cause est jointe à celle d’un dénommé Wong See, arrêté au même moment. Ils seront libérés sous caution pour un montant de 125$ et plaideront non coupables. Ils seront néanmoins déclarés coupables et devront payer une amende de 5$.

BAnQ Québec, Fonds Ministère de la Culture et des Communications, (E6, S7, SS1, P83753), Neuville Bazin.

«Le raid le plus considérable jamais accompli à Québec2»

Le dimanche 25 janvier 1931, entre 19h et 20h, une perquisition orchestrée par la Sûreté municipale et la Commission des liqueurs a lieu au 138-140 et au 132-136, côte d’Abraham. Au total, 97 Chinois sont arrêtés et transportés au poste de police numéro 1, dans une dizaine de taxis. Les deux «boss» sont alors identifiés: Jon Dep, épicier de 55 ans, et Woo Tuck, marchand de 34 ans. Ce sont les propriétaires des lieux perquisitionnés. Ils sont libérés moyennant une caution de 100$; la caution est de 50$ pour les autres. On compte parmi les personnes arrêtées six membres de la Ligue nationaliste chinoise. Finalement 87 immigrants chinois seront poursuivis en cour. Selon les dossiers archivés, les policiers auraient saisi des articles liés aux jeux de fan-tan et de mah-jong, des billets de loterie, une quantité considérable d’argent, de la drogue, trois bouteilles de scotch, deux revolvers et des cigarettes de contrebande. Un plan de l’immeuble y est également inclus.

Archives nationales à Québec, fonds Cour des sessions de la paix, dossier 4807 (TP12, S1, SS1, SSS2).

Le procès débute le 28 janvier et se terminera le 20 février. Il est d’abord question de déterminer si Jon Dep et Woo Tuck sont coupables d’avoir tenu une maison de jeu publique. Les dépositions se font lentement, puisque trois interprètes différents sont nécessaires (anglais, français et chinois). Les deux hommes sont reconnus coupables, mais décident de porter leur cause en appel. Le 12 juin, le jugement de première instance est confirmé : les deux accusés devront payer 200 dollars chacun. Le 13 juin 1931, la cause est inscrite à la Cour suprême du Canada. Cependant, le 2 juillet, cette dernière refuse de l’entendre. Les 87 autres accusés chinois, qui étaient dans l’attente de leur procès durant tout ce temps, sont reconnus coupables d’avoir fréquenté une maison de jeu publique le 29 juin 1931. Toute cette affaire aura duré près de cinq mois et fait les manchettes à répétition.

Archives nationales à Québec, fonds Cour des sessions de la paix, dossier 4807 (TP12, S1, SS1, SSS2).

La Maison du Saint-Esprit

Dès la fin des années 1910, le clergé catholique se préoccupe de l’évangélisation des Chinois de Québec. Ce sont les Sœurs de l’Immaculée-Conception, puis les Franciscains qui travailleront à leur conversion sur la rue du Pont. En 1932, la Mission catholique chinoise s’installe au 10, rue Saint-Joseph. À partir de 1937, c’est l’abbé Adrien Caron qui en est l’aumônier et le directeur; il succède au révérend père Pacôme. En 1938, la mission déménage au 711, rue Saint-Vallier Est, puis, l’année suivante, au 24, rue du Pont, où elle restera jusqu’en 1964. Aujourd’hui, on trouve à cet emplacement le YMCA Saint-Roch. Cette évangélisation a mené à des conversions, dont on peut apercevoir des traces notamment au cimetière Saint-Charles, où des pierres tombales portent des inscriptions en caractères chinois.

Archives nationales à Québec, fonds L’Action catholique (P428, S3, SS1, D14, P10-1). Photographe non identifié.

Le Centre chinois de Québec

Cette association s’est installée au 138-140, côte d’Abraham dès 1916. Les journaux de l’époque soulignent que, le dimanche 10 février 1935, le Centre chinois de Québec fêtait son anniversaire en grande pompe. Dans les années 1940, il déménage au 319 (aujourd’hui le 617) de la rue Saint-Vallier. Le 6 octobre 1944, Woo Fook Soo, Wong Him et Ing Hip Foo, restaurateurs, achètent l’immeuble du 319, rue Saint-Vallier pour la somme de 6500$. Ils y aménagent un restaurant au rez-de-chaussée, le Canton Shop Suey House, qui sera en opération de 1948 à 1968. À l’étage, on trouve les locaux du Chinese National Party of Canada, un lieu de culte catholique, une école, un centre de loisirs et des jeux de hasard. Cet immeuble représente alors un lieu central de rencontre pour la communauté chinoise de Québec. Certains se souviendront peut-être d’avoir vu l’enseigne, qui était toujours en place au début des années 2000.

Archives nationales à Montréal, fonds Conrad Poirier (P48, S1, P15188). Photo : Conrad Poirier.

En 1928, les Jésuites ouvrent un bureau au 663, chemin Sainte-Foy, qui regroupe divers services, dont un musée d’art chinois. Après sa fermeture, certains des objets de ce musée seront ajoutés à la collection du Musée de la civilisation .

Restaurant Wong

Les restaurants chinois font partie du paysage de Saint-Roch depuis le début du XXe siècle. Une annonce dans le Chronical Telegraph datant de 1905 nous apprend que l’un d’entre eux se situait au 29, rue de la Couronne. En 1936, le père Adrien Caron dénombrait 30 restaurants chinois dans la ville: avec l’arrivée des machines à laver domestiques et des buanderies mécanisées, les immigrants chinois de Québec se sont réorientés de plus en plus vers la restauration.

C’est le cas de Fred Wong. Arrivé à Québec en 1922, à l’âge de 13 ans, il travaille d’abord dans une buanderie chinoise et envoie de l’argent à sa famille, demeurée en Chine. En 1952, sa famille obtient la permission d’immigrer au Canada. On sait qu’en 1953, il réside au 114, côte d’Abraham avec sa femme. En 1960, âgé de 51 ans, il cumule plus de 30 ans d’expérience en restauration et ouvre son propre restaurant au 15, rue de Buade.

Fred Wong a également été un homme d’affaires important, qui possédait des boutiques et des édifices à logements. Le restaurant Wong est toujours ouvert aujourd’hui et arbore encore son enseigne d’origine.

Archives nationales à Québec, fonds J. E. Livernois (P560, S3, P234172). Photo : J. E. Livernois.

Wok n Roll

En 1957, la famille Woo ouvre le restaurant Woo’s House au 761, boulevard Charest Est, dans un immeuble qu’elle fait construire. Guy Sang Woo serait arrivé à Québec dans les années 1920, et sa femme, Chan Sue Shang, 30 ans plus tard. La famille vivait sur la rue Saint-Vallier, dans l’immeuble du Chinese National Party of Canada, dont Guy Sang Woo aurait été le président. Il semble que toute la famille Woo, d’ailleurs, était très engagée dans la communauté.

À ses débuts, le restaurant offre des mets chinois et canadiens (spaghetti, hamburger, hot chicken). En 1975, Chan Sue Shang reprend la direction à la suite du décès de son mari; lorsqu’elle-même décède, en 1995, le restaurant ferme. Cependant, 18 mois plus tard, leur fils, Napoléon Woo, et leur petite-fille, Jamie-Kate Woo, décident de rouvrir le restaurant sous le nom qu’on lui connaît aujourd’hui: le Wok n Roll . Il s’agirait du plus vieux restaurant chinois toujours en activité.

Annuaire de la ville de Québec, 1963, p. 71. BAnQ numérique.

Disparition du quartier

On attribue souvent la disparition du quartier chinois aux expropriations réalisées pour la construction de l’autoroute Dufferin-Montmorency au tournant des années 1970. Cependant, ce n’est pas le seul facteur en jeu. Plusieurs familles ont quitté Québec pour aller s’établir dans des villes anglophones possédant une communauté chinoise plus importante. Les tribulations qui ont entouré les référendums de 1980 et de 1995 auraient encouragé cet exode. Comme plusieurs familles canadiennes-françaises, des immigrants chinois ont également quitté le centre-ville pour s’installer en banlieue. Ainsi, certains se sont retrouvés à Charlesbourg, dans le secteur de la 41e Rue et de la 42e Rue, qui sera d’ailleurs surnommée la «rue des Chinois».

Archives nationales à Québec, fonds Ministère des Communications (E10, S44, SS1, D72-215). Photographe non identifié.

Je me souviens

En 1985, le metteur en scène Robert Lepage présente pour la première fois une pièce de théâtre inspirée du quartier chinois de Québec et de la relation qu’entretenaient les habitants de Saint-Roch avec le secteur. Intitulée La trilogie des dragons, la pièce dépeint l’évolution du quartier au cours du XXe siècle. Robert Lepage ayant grandi dans Saint-Roch, le sujet lui est familier; son équipe et lui auraient d’ailleurs fréquenté le restaurant Woo’s House pour y trouver l’inspiration.

En 2006, la ville de Québec renomme la rue des Prairies en l’honneur du défunt quartier: celle-ci porte désormais le nom de Xi’an, en l’honneur de la ville chinoise avec laquelle Québec poursuit une entente de coopération.

Dans le cadre du 400e anniversaire de Québec, un projet de Chinatown commercial et touristique a été proposé, aux environs de l’ancien quartier. Le projet ne sera cependant jamais réalisé.

Le quartier chinois de Québec n’existe plus, mais il reste que, lors du recensement de 2021, on a dénombré 2825 personnes d’origine chinoise dans la capitale, ce qui représente environ 0,5 % de la population.

Un texte de Camille G. Jobin, stagiaire à la diffusion, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

