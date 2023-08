Mike Hoffman ne se fait pas de cachette : il n’a jamais montré son plein potentiel à Montréal.

Le nouvel attaquant des Sharks a commenté son passage dans l’organisation du CH lors de sa première rencontre avec les médias de San Jose.

«J’ai adoré mon temps à Montréal avec les joueurs et le groupe d’entraîneurs, mais je ne pense pas que j’ai joué mon meilleur hockey, je peux contribuer beaucoup plus et j’espère le prouver à San Jose», a-t-il déclaré aux médias de la Californie.

En deux saisons avec les Canadiens, Hoffman a récolté 69 points en 134 rencontres. L’équipe n’a pas participé aux séries lors de son séjour et il serait surprenant de voir les Sharks se qualifier cette saison.

Hoffman veut donc profiter de son expérience de 12 saisons dans la LNH pour être un bon mentor auprès des jeunes.

«Je veux montrer l’exemple et ce que ça prend pour être un bon joueur dans la LNH, autant sur la glace qu’à l’extérieur. Je me sens très bien physiquement, je peux amener de l’offensive sur l’avantage numérique et du leadership.»

Hoffman écoule présentement la dernière année d’un contrat de trois ans. Il touchera 4,5 millions $.