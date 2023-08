La défensive des Alouettes a donné le ton

Malgré plusieurs blessés, l’unité défensive des Alouettes a accompli un boulot remarquable, samedi soir à Hamilton, dans la victoire de 27 à 14 face aux Tiger-Cats. Ne restait plus qu’à l’attaque de contribuer à son tour en deuxième demie, en dépit d'un quart-arrière diminué physiquement.

«Notre attaque a fait un travail fabuleux quand nous devions le faire et notre défensive a joué avec du feu dans les yeux, a lui-même résumé Cody Fajardo, au terme de la rencontre, dans une entrevue accordée au site web des Alouettes. La défensive gardait le momentum de notre côté et l’offensive a ensuite voulu faire sa part. Je suis tellement fier de ce groupe, c’est un groupe résilient et les efforts sont toujours là.»

Fajardo, qui a été victime de deux interceptions au premier quart, pouvait difficilement cacher qu’il était affecté sur le plan physique.

«Je prends une fierté à être un quart-arrière dur avec mon corps et d’être là pour les gars, a-t-il mentionné. Je vais faire tout ce que je peux pour être là, la semaine prochaine.»

Plus de 100 verges pour Stanback

En attendant la rencontre de vendredi à Montréal, contre les Roughriders de la Saskatchewan, il faut souligner la performance du porteur de ballon William Stanback, qui a récolté plus de 100 verges au sol pour la première fois de la saison, soit 106.

«Les gars sur la ligne offensive ont rendu les choses plus faciles pour moi», a commenté Stanback, également sur le site web des Alouettes.

«Je suis content pour Stanback qui a dépassé les 100 verges pour la première fois, cette année, et on a bien fait sur la ligne offensive, on doit continuer comme ça», a pour sa part indiqué le Québécois Pier-Olivier Lestage.

Premier touché pour Cibasu

Lestage se réjouissait également pour Régis Cibasu qui, au quatrième quart, a inscrit un important touché, son premier en carrière dans la Ligue canadienne de football.

«Je suis heureux pour Régis, ça fait longtemps qu’il travaille fort, il méritait de célébrer», a dit Lestage, faisant allusion à une pénalité reçue par Cibasu en raison d’une célébration excessive.

Premier touché en carrière pour Régis Cibasu!🙌



Spin it Reg! 🏈#Alouettes pic.twitter.com/cF8EatqEvb — Alouettes de Montréal (@MTLAlouettes) August 6, 2023

«Austin Mack a été doublé comme receveur de passes sur ce jeu et Cibasu se cachait comme ailier rapproché, il était libre et a capté le ballon pour se rendre jusque dans la zone des buts, a pour sa part décrit Fajardo, quant au jeu de 37 verges complété par l’ancien des Carabins de l’Université de Montréal. Il aurait facilement pu être plaqué à la ligne d’une verge, mais il a su réussir le touché.»

Croire en ses moyens

Encore une fois, il faut dire que ces moments de réjouissance n’auraient jamais eu lieu sans l’apport de l’unité défensive. Les Alouettes tiraient de l’arrière 11 à 3 à la mi-temps.

«Il n’y a pas eu de grandes discussions dans le vestiaire à la mi-temps, a noté le Québécois Frédéric Chagnon, auteur de quatre plaqués défensifs. Nous sommes une équipe qui continue de croire en ses moyens, peu importe le pointage. C’est ce qu’on a démontré durant la deuxième demie.»

Le vétéran Shawn Lemon a grandement contribué à la victoire des Alouettes, grâce à une interception, deux sacs et un échappé provoqué. J.R. Reed a aussi réussi une fois à intercepter le ballon.