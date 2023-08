[PHOTO] La plus belle rue de Malte

Lors d’une longue escale à Paris, je cherche une destination de dernière minute. Les yeux rivés sur les moteurs de recherche de route aérienne, j’hésite entre Istanbul et l’île de Malte. Finalement, cette dernière l’emporte, car l’archipel se retrouve sur mon radar depuis près de quatre ans. Au milieu de la mer Méditerranée à environ 90 km de la Sicile, Malte constitue le plus petit État de l’Union européenne. Sa densité de population très élevée compte 1421 habitants au km2. Par ailleurs, ce qui me frappe davantage en arrivant à Malte, c’est sa couleur. D’un magnifique beige, la majorité des bâtiments ponctués de balcons arborent de somptueux accents colorés.

Une erreur de réservation m’oblige à m’installer du côté de Il-Birgu. Je pensais être à La Valette... Toutefois, pour me rendre dans la capitale, je dois monter à bord d’un traversier pour dix minutes. À ma grande surprise lors du trajet, je bénéficie d’un unique panorama sur les Trois Cités. Dès que je pose le pied à La Valette ou « Il-Belt », je me situe à proximité de l’une des plus belles rues de la ville. La rue Sainte-Ursula se caractérise par une série de marches offrant une perspective spectaculaire sur des balcons typiques de l’île.

Appareil : Canon EOS R6 MKII

Objectif : RF 35 mm

Exposition : 1/800s à F/4

ISO : 160