Les quatre filles du notaire Hart: un dernier roman en hommage à Jane Austen

Pour le dernier roman de sa carrière d’écrivaine, Diane Lacombe a choisi de s’amuser. Elle offre à ses lectrices et à ses lecteurs un roman d’époque qui fait un clin d’œil à l’univers romanesque des grandes autrices du 19e siècle, Les quatre filles du notaire Hart. Cette grande dame de la littérature québécoise, autrice de la phénoménale saga Le clan de Mallaig, a continué d’écrire jusqu’à son dernier souffle. Elle a été emportée par le cancer. Ce roman délicieux, émaillé de traits d’esprit, rend hommage à l’écrivaine britannique Jane Austen, qu’elle adorait.

Les quatre filles du notaire Hart raconte l’histoire de quatre filles à marier, de leurs parents, de leurs domestiques et de leurs prétendants dans une petite ville québécoise du milieu du 19e siècle.

Jacinthe, Léonie, Nora et Pauline ont toutes des tempéraments opposés et doivent composer avec l’obsession de leur mère : les marier. D’avril à septembre, Mme Hart organisera bal après bal. Mais les choses n’iront peut-être pas comme elle le souhaite.

Peu avant la sortie du livre, Diane Lacombe avait pris le temps de commenter son nouveau roman.

« Depuis quelques années, je suis aux prises avec un cancer. L’inspiration, l’esprit en de bonnes dispositions, l’énergie, la motivation, tout le nécessaire pour écrire n’ont pas été au rendez-vous. Je sais pourtant que je dois écrire pour me sentir bien. Cette fois-ci, le besoin de raconter une histoire répondait à un impératif incontournable, sérieux, presque thérapeutique. J’ai enclenché le processus rapidement. Le temps m’était compté », avait-elle écrit.

« Pour ce qui allait être le dernier roman de ma carrière, j’ai décidé de m’amuser. Écrire une histoire légère, débridée, un “roman de filles”. Quelque chose dans le style de Jane Austen. Et continuer à porter un regard critique sur une société où les femmes vivent dans un certain carcan. »

Humour subtil et intelligent

Jane Austen était son autrice préférée. « Chaque année, habituellement à l’automne, je relis l’intégrale de l’œuvre de Jane Austen. Immanquablement, je goûte avec le même plaisir et la même intensité son humour subtil, délicat, intelligent. Son analyse de la société britannique est tellement juste et si agréablement complaisante qu’en mars dernier, elle m’a donné l’envie de la recréer dans une fiction québécoise. »

Les quatre filles du notaire Hart sont allées cogner à sa porte, en quelque sorte.

« Il m’est revenu un commentaire d’une amie sur des chroniques anciennes décrivant les mondanités d’une petite localité où les mères de la bonne société cherchaient le meilleur moyen de trouver des prétendants acceptables pour leurs filles à marier. J’ai tout de suite entrevu une Mme Hart entreprenante, extravagante, façon Mme Bennet dans Orgueil et préjugés. »

L’écrivaine avait le sentiment que les quatre sœurs imaginées pour son roman représentaient bien les jeunes femmes bourgeoises qui vivaient au Québec vers 1850.

Elle n’avait pas de temps à consacrer à de longues recherches.

« Il fallait tenir le rythme et me fier à mon instinct pour la mise en scène historique », avait-elle expliqué.

« Par exemple, je ne voulais pas être ralentie par des recherches fouillées pour trouver un village qui se prêtait parfaitement au récit que je voulais raconter. Alors, j’ai inventé le village de Béreuil-sur-Mer. Le décor dans lequel je plonge le lecteur ressemble beaucoup au village de Saint-Michel-de--Bellechasse, une municipalité de 1000 âmes où j’ai habité durant douze ans. »

Nostalgique ?

Était-elle nostalgique de cette époque de bals et de prétendants ?

« Cette époque romantique exerce un charme indéniable sur moi, mais comment opère ce charme ? Comme tous les charmes, avec une grande part de mystère. Concrètement, je n’ai jamais mis les pieds dans un bal et les seules danses auxquelles j’ai participé ont été celles de soirées folkloriques, au sortir de l’adolescence. »

Voici ce que Diane Lacombe souhaitait transmettre de plus important, comme écrivaine et comme femme.

« Écrire est un fameux mode d’expression personnelle. Ça libère, ça exploite des talents cachés, des compétences insoupçonnées, et surtout, ça donne la parole sans être interrompue. Il vaut la peine de s’essayer à l’écriture si un moment propice s’y prête dans notre vie. »

♦ Diane Lacombe est née à Trois-Rivières. Elle était la deuxième d’une famille de cinq filles.

♦ On lui doit la série Le clan de Mallaig, une saga débutant en Écosse en 1390. Elle s’est vendue à plus de 500 000 exemplaires et a été traduite en allemand et en espagnol.

♦ Diane Lacombe est décédée en mai dernier après de longues années de combat contre le cancer.

EXTRAIT

« Bien qu’il ait toutes les raisons d’être satisfait de ce second bal et même de l’élever au rang de succès incontesté, M. Hart est maussade et repousse le moment de monter à l’étage. Sachant que son épouse l’entretiendra immanquablement sur l’événement et l’accablera de mille et une futilités jusque dans le lit, le notaire s’attarde le plus longtemps possible dans le petit salon avec son verre de whisky. Se débarrasser d’une pensée qui tourne en boucle dans sa tête depuis le début du bal est un objectif que la boisson ne lui permet malheureusement pas d’atteindre. »