Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Contes sur le parvis

Photo fournie par Nadia Morin

Parvis de la Maison de la littérature

Les dimanches du mois d’août, heures variées

Les Contes sur le parvis sont de retour cet été et soulignent le 175e anniversaire de l’Institut canadien de Québec. Dominique Deslongchamps (6 et 13 août) et Jacques Hébert (20 et 27 août) partageront des contes inédits inspirés de John Wesley, le fantôme de la Maison de la littérature, dévoilé originalement par l’autrice Marie-Ève Sévigny. Assistez à ces représentations de 30 minutes, tous les dimanches du mois d’août à 13 h 30, 14 h 15, 15 h et 15 h 45, sur le parvis (ou sur la scène en cas de pluie) de la Maison de la littérature.

► Gratuit, maisondelalitterature.qc.ca/evenements/

Audrey-Louise Beauséjour

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Parc Roland-Beaudin, coin Quatre-Bourgeois et route de l’Église

8 août, 20 h

Les dernières années d’Audrey-Louise ont été marquées, entre autres, par le doublage, les comédies musicales, son passage remarqué à Star Académie, les festivals, les performances télévisées et la création de ses propres chansons. Ce mardi, elle se pose l’instant d’un spectacle en plein air, au parc Roland-Beaudin.

► Gratuit, ville.quebec.qc.ca/animee, sallealbertrousseau.com

Laurence Jalbert

Photo tirée de la page Facebook de l’artiste

Parc de la Commune, Charlesbourg

10 août, 19 h 30

Lors de ce concert en toute intimité, Laurence Jalbert présentera, avec la complicité du guitariste Yves Savard, ses plus grandes chansons et les influences qui ont marqué sa carrière. Ce spectacle acoustique offert à l’occasion des Week-ends chauds du Trait-Carré à Charlesbourg promet des moments privilégiés et riches en émotions. Apportez votre chaise !

► Gratuit, weekendstraitcarre.com

ComediHa! Fest-Québec

Photo d’archives, Agence QMI

Différents sites de Québec

Du 8 au 26 août

Pour sa 24e édition, le réputé festival d’humour se déploie dans différents sites de la ville de Québec : place George-V, Scène Loto-Québec, Grand Théâtre de Québec, ComediHa ! Club, Théâtre Capitole, Impérial Bell et Salle Jean-Paul Tardif. Les spectateurs y verront la vie en drôle à travers plus de 100 spectacles et activités participatives, dont les populaires Galas et Grands bien-cuits, puis en visitant un village expérientiel

et immersif.

► Prix variés, comedihafest.com

Les après-midis avec Nathalie

Photo fournie par l’Espace Félix-Leclerc

Espace Félix-Leclerc

Du mercredi au samedi, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30

En ce mois d’août qui débute, Nathalie Leclerc, fille de Félix et fondatrice de l’Espace Félix-Leclerc, propose de visiter ce centre d’interprétation situé à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans en sa compagnie. Quatre après-midis par semaine, lors d’une rencontre d’une heure, elle répond aux questions des visiteurs, les guide parmi les souvenirs réunis à l’Espace et brosse un portrait intime du populaire chansonnier. Nul besoin de réserver, il suffit de se présenter !

► 12 $, felixleclerc.com

Midis en musique - Vivre en harmonie

Cathédrale Holy Trinity

Les jeudis 10, 17 et 24 août, 12 h 30

La Cathédrale Holy Trinity et la Caisse Desjardins de Québec présentent tout l’été les Midis en musique avec Vivre en harmonie. L’événement célèbre l’extraordinaire diversité culturelle des citoyens qui composent et enrichissent la ville de Québec. Rencontrez le chanteur flamenco Joaquin Mingorance (10 août), plongez dans une ambiance japonaise avec notamment la jeune interprète Mia Lessard (17 août) et déhanchez-vous sur les classiques du tango et la musique latino-américaine du duo Mano a Mano (24 août).

► Gratuit, cathedral.ca/music

Ravel chante Dubois

Cabaret Le Confessionnal

11 août, 20 h

Après avoir remporté un éclatant succès lors de sa création en juin dernier, le spectacle Ravel chante Dubois revient à l’affiche. Proposant des interprétations bien personnelles des chansons de Dubois, Jean Ravel fait vivre à l’assistance 90 minutes de pur bonheur.

► 47,95 $, www.theatrecapitole.com

QW4RTZ

Domaine Forget, Saint-Irénée, Charlevoix

12 août, 20 h

À l’occasion du Festival international du Domaine Forget qui se poursuit jusqu’au 19 août, le groupe QW4RTZ montera sur scène ce samedi. Du country au métal, du classique à l’électro, en passant par le répertoire pop bien connu d’hier à aujourd’hui, le quatuor a cappella proposera un feu roulant de sketchs, de cascades vocales et de numéros originaux mis en scène par Serge Postigo.

► 47 $, domaineforget.com