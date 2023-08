Littérature jeunesse: ce fantôme derrière la porte...

L’été commence à tirer à sa fin. Rosaly fera son entrée au cégep dans trois semaines. Pour celle qui, selon sa psy, est atteinte de phobie sociale, cette arrivée dans un nouvel établissement scolaire équivaut à un cauchemar. Cependant, Rosaly vit un autre cauchemar, au quotidien : des fantômes et des esprits la suivent sans cesse. Pour une raison qu’elle ignore, la porte de son appartement semble les empêcher de l’atteindre. Jusqu’à maintenant...

Se plonger le nez dans une intrigue qui nous fait basculer dans un univers paranormal, en pleine chaleur estivale ? On dit oui !

L’histoire à glacer le sang de Rosaly a de quoi refroidir quelques-unes de nos soirées caniculaires !

Si, au départ, Rosaly fuit les fantômes comme la peste, quand elle commence à interagir avec eux et réalise que ceux-ci ne s’adressent pas à elle pour rien, on en vient à dévorer les lignes qui se trouvent sous nos yeux.

Dès lors, le rythme du récit prend un tempo plus rapide et haletant qui nous transporte jusqu’à la dernière page de ce premier tome d’une trilogie.

Personnages hors du commun

Une des grandes forces de ce roman est le souci avec lequel l’autrice a bâti des personnages secondaires forts, d’une parfaite originalité ! Rosaly, la grande solitaire qui vit très bien la solitude, voit du jour au lendemain graviter dans son univers une vieille dame bien intrigante, Denise. Celle-ci apparaît devant la porte de l’immeuble de la jeune femme sous une pluie battante. Puisqu’elle semble égarée, Rosaly ne peut se résoudre à la laisser seule, dehors. Denise devient ainsi sa colocataire inattendue, sa grand-mère temporaire.

Les situations loufoques se multiplient avec elle, ce qui ajoute à la fois légèreté et curiosité à l’histoire... Les personnages d’Axel et de Barbara, des voisins de palier, sont eux aussi délectables à découvrir.

Les fans d’enquêtes apprécieront suivre Rosaly dans sa quête identitaire, dans sa découverte d’elle-même et de son don, mais aussi dans sa tentative d’élucider une disparition survenue il y a de nombreuses années. Vivement le tome 2 !

À lire aussi

ON ÉCOUTAIT ENCORE MUSIQUE PLUS

Marie-Josée Gauvin est de retour avec le deuxième tome de sa trilogie jeune adulte et c’est un réel bonheur ! Manu, Catherine, Becca et Sophie sont prêtes à vivre tous les bouleversements de leur vie d’adolescentes en voie de devenir des femmes. Pendant que Catherine et Becca connaissent des déceptions amoureuses, Manu se fait surprendre par un pantalon de pyjama ! Puis, elles doivent se relever de la fin du monde du 11 septembre 2001 et de leurs multiples fins de leur petit monde respectif. Une lecture délicieuse, à savourer une page à la fois... ou une chips d’un sac mauve de Doritos à la fois.

L’HISTOIRE DU CINÉMA EN BD T.3 : LA NAISSANCE DES MONSTRES

Qui sont les premiers artistes à avoir voulu donner vie à leurs cauchemars, sous forme de films ? Philippe et Mélanie, les personnages de la série L’histoire du cinéma en BD, s’amusent à remonter au début du cinéma d’épouvante, quand le genre expressionniste et le cinéma d’horreur sont nés en Allemagne, dans les années 1920. C’est réellement intéressant de parcourir en images comment les histoires du Fantôme de l’Opéra, du monstre du docteur Frankenstein et du comte Dracula ont pris forme à l’écran. Et qu’en est-il de la censure dans le cinéma d’horreur ? À découvrir, dans ce troisième tome !

TORNADE

Les livres de la collection Petit fleuve sont des œuvres poétiques plus que pertinentes à intégrer à la bibliothèque de classes de l’école primaire, mais les adolescents, les jeunes adultes et même les adultes gagnent à les lire. Tornade est un récit poétique sur l’hyperactivité, raconté du point de vue de l’enfant qui se sent différent. Suivant ce tourbillon poétique, le lecteur entre dans le quotidien d’une fillette qui a un sérieux TDAH. Les émotions de celle qu’on surnomme Tornade nous percutent de plein fouet et, avec beauté, elle parvient à s’accepter comme elle est. C’est un tout petit roman, mais qui laisse une forte impression.

KISSING GAME

Est-ce que tout le monde peut être pardonné ? Qu’en est-il des violeurs ? Ont-ils un cœur ? La collection Fuwa Fuwa s’adresse aux jeunes adultes et présente des textes fragmentés et punchés. Kissing game est d’une originalité criante, perturbante et brillante ! Sam, 16 ans, est fascinée par Kate, une nouvelle étudiante à son école. Les deux deviennent inséparables. Elles partagent même leur rouge à lèvres. Un jour, Kate demande à Sam de l’aider à attaquer un agresseur sexuel. Sam la suit sans hésitation, mais la violence du geste qu’elle pose la hante et en vient à tout assombrir autour d’elle... Le texte est présenté en français et en anglais.